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Сборная России досрочно стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии

Сборная России впервые в истории победила на командном ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы впервые досрочно одержали победу в командном чемпионате мира. Наши спортсмены лидировали на протяжении всего турнира.

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