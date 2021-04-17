Российские фигуристы впервые досрочно одержали победу в командном чемпионате мира. Наши спортсмены лидировали на протяжении всего турнира.
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Сборная России досрочно стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии
Сборная России впервые в истории победила на командном ЧМ по фигурному катанию
Российские фигуристы впервые досрочно одержали победу в командном чемпионате мира. Наши спортсмены лидировали на протяжении всего турнира.
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