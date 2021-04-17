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«Я не дурак, я — весёлый». В Петербурге мужчина направил пистолет на 11-летних школьников

На окраине Петербурга мужчина угрожал пистолетом двум школьникам

Разгулявшегося горожанина с пистолетом задержали в Красносельском районе Петербурга. В противники взрослый выбрал себе детей.

Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, накануне днём у многоэтажки на проспекте Ветеранов 33-летний мужчина устроил представление с пистолетом. Оружие он направил на двух 11-летних школьников. Позже родители мальчиков обратились в полицию. Горожанина удалось задержать на улице Добровольцев. У него изъяли пневматический пистолет.

«Указанный гражданин был доставлен в отдел полиции Красносельского района, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Петербуржец около десяти раз привлекался к уголовной ответственности. В его прошлом судимости за разбои и грабежи, незаконное пересечение границы, угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

В социальных сетях мужчина вел несколько страничек. На одной из них он не скрывал симпатии к националистическим идеям и признанному экстремистским движению А. У. Е. «Я не дурак, я — весёлый» записано на страничке в графе «Любимые цитаты».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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....хороший вопрос, можно дополнить.
Навальный имел условку, но вел такой образ жизни, что любой другой уже давно бы присел опять за нарушения. Тем не менее , сладко ел, крепко спал, говорил, что нравилось ... баллотировался .. .. ездил за границу.
Что он на свободе делал, уже все что присудили отсидел, или выпустили по УДО как побелевшего опушившегося?
efela
Если у человека в 33 года "В его прошлом судимости за разбои и грабежи, незаконное пересечение границы, угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью." - что он на свободе делает, уже все что присудили отсидел, или выпустили по УДО как побелевшего опушившегося?
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