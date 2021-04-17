«Я не дурак, я — весёлый». В Петербурге мужчина направил пистолет на 11-летних школьников

Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, накануне днём у многоэтажки на проспекте Ветеранов 33-летний мужчина устроил представление с пистолетом. Оружие он направил на двух 11-летних школьников. Позже родители мальчиков обратились в полицию. Горожанина удалось задержать на улице Добровольцев. У него изъяли пневматический пистолет.



«Указанный гражданин был доставлен в отдел полиции Красносельского района, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.