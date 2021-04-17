Больше года пандемии коронавируса — и три миллиона умерших от инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, 17 апреля число смертей от COVID-19 превысило три миллиона.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 193 963 964 человек на планете. Выздоровели 79 739 004 инфицированных.

Больше всего людей умерло от коронавируса в США — 566 тыс. из 31,6 млн заразившихся. На втором месте летальной статистики — Бразилия с 369 тыс. погибших из 13,8 млн заразившихся. Тройку замыкает Мексика с 211,7 летальными исходами и 2,3 млн зарегистрированных случаев болезни.