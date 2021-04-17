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COVID-19 во всём мире унёс уже больше 3 млн жизней

Число жертв коронавируса в мире превысило три миллиона человек

Больше года пандемии коронавируса — и три миллиона умерших от инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, 17 апреля число смертей от COVID-19 превысило три миллиона.

Фото: Университет Джонса Хопкинса, скриншот
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Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 193 963 964 человек на планете. Выздоровели 79 739 004 инфицированных.

Больше всего людей умерло от коронавируса в США — 566 тыс. из 31,6 млн заразившихся. На втором месте летальной статистики — Бразилия с 369 тыс. погибших из 13,8 млн заразившихся. Тройку замыкает Мексика с 211,7 летальными исходами и 2,3 млн зарегистрированных случаев болезни.

В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано менее 4,7 млн случаев заражения, умерли 105,2 тыс.

Фото: Университет Джонса Хопкинса, скриншот

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Комментарии (6)

22ilves
А если вспомнить про возраст жертв и про сопуствующие букеты - от кошмарного кошмара вообще ничего не останется. Но с недавних пор любая попытка прояснить подробности про то, кто конкретно умирает трактуется как расизм. "Ах, тебе не жалко группу риска? Они тоже люди!"
kuk-vasyusha
Ложь сказанная много раз становится правдой
rastaman
Это 0,0375% населения земли.
Меньше десятой процента! Вдумайтесь в это, ковидобесы, ратующие за маски и вакцинацию!

И из-за этого по всему миру встроили ад!
Это или заговор, или глобальная трусость правительств по всему миру.
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