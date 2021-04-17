В ночь на 17 апреля в Московском районе Санкт-Петербурга «БМВ» вылетел на обочину с переворотом, задев перестраивающийся «Смарт».
По предварительным данным УГИБДД, ДТП произошло около 2:30 на Московском проспекте у дома 139. На видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», видно, что «Смарт», подав сигнал, стал перестраиваться в левую крайнюю полосу, в то время как по ней с большей скоростью ехал «БМВ». Столкновение прошло по касательной, но маленький автомобиль подбросило, он врезался в машину во второй полосе, а «БМВ» совершил переворот и, высекая искры, остановился на крыше у автобусной остановки.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
«Пример ДТП, в котором обошлось без пострадавших, благодаря пристегнутым ремнями безопасности», — отметили в ГИБДД.