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Кульбит с переворотом: на Московском проспекте на скорости столкнулись «Смарт» и «БМВ»

У метро «Электросила» в Петербурге «БМВ» влетел в подставившийся «Смарт» и оказался на крыше

В ночь на 17 апреля в Московском районе Санкт-Петербурга «БМВ» вылетел на обочину с переворотом, задев перестраивающийся «Смарт».

По предварительным данным УГИБДД, ДТП произошло около 2:30 на Московском проспекте у дома 139. На видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», видно, что «Смарт», подав сигнал, стал перестраиваться в левую крайнюю полосу, в то время как по ней с большей скоростью ехал «БМВ». Столкновение прошло по касательной, но маленький автомобиль подбросило, он врезался в машину во второй полосе, а «БМВ» совершил переворот и, высекая искры, остановился на крыше у автобусной остановки.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

«Пример ДТП, в котором обошлось без пострадавших, благодаря пристегнутым ремнями безопасности», — отметили в ГИБДД.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

bluxer
Дорогой автор, это у тебя в деревне, откуда ты приехал, обочина, а в городе это называется "тротуар".

ps. я часто здесь хожу. Случись это не ночью, без жертв бы не обошлось.
AlBerkut
Смарт теперь тоже диагноз, да? 😉
муматор
заметку писал адепт сеты "включил поворотник-всё можно"?
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