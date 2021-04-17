Расхититель с уголовным опытом заявился в опечатанную квартиру доктора Земченкова. К ювелирке его привела дырка в потолке

Имущество обвиняемого в убийстве жены доктора Александра Земченкова не даёт покоя любителям нажиться за чужой счёт. Даже пристальное внимание правоохранителей к квартире, которая фигурирует как место преступления, не остановило незваного гостя.
Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, накануне днём в квартиру бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова на улице Чапыгина проник визитёр. Мужчина решил не возиться с опечатанной дверью, а зайти с чердака, проломив потолочные перекрытия. Небольшая экскурсия по чужому жилью навела на банковские карты и ювелирные украшения.
В квартиру, являющуюся местом преступления, пришли полицейские. Заметив открытый чердак, они поднялись наверх и с поличным задержали вора. Похищенное изъято. В прошлом за задержанным числятся судимости за кражи, разбой и хулиганство.
С заявлением в полицию обратилась дочь Александра Земченкова. «По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража)», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.