Расхититель с уголовным опытом заявился в опечатанную квартиру доктора Земченкова. К ювелирке его привела дырка в потолке

Имущество обвиняемого в убийстве жены доктора Александра Земченкова не даёт покоя любителям нажиться за чужой счёт. Даже пристальное внимание правоохранителей к квартире, которая фигурирует как место преступления, не остановило незваного гостя.



Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, накануне днём в квартиру бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова на улице Чапыгина проник визитёр. Мужчина решил не возиться с опечатанной дверью, а зайти с чердака, проломив потолочные перекрытия. Небольшая экскурсия по чужому жилью навела на банковские карты и ювелирные украшения.