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Расхититель с уголовным опытом заявился в опечатанную квартиру доктора Земченкова. К ювелирке его привела дырка в потолке

Вор проломил потолок и проник в квартиру обвиняемого в убийстве жены доктора Земченкова

Имущество обвиняемого в убийстве жены доктора Александра Земченкова не даёт покоя любителям нажиться за чужой счёт. Даже пристальное внимание правоохранителей к квартире, которая фигурирует как место преступления, не остановило незваного гостя.

Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, накануне днём в квартиру бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова на улице Чапыгина проник визитёр. Мужчина решил не возиться с опечатанной дверью, а зайти с чердака, проломив потолочные перекрытия. Небольшая экскурсия по чужому жилью навела на банковские карты и ювелирные украшения.

В квартиру, являющуюся местом преступления, пришли полицейские. Заметив открытый чердак, они поднялись наверх и с поличным задержали вора. Похищенное изъято. В прошлом за задержанным числятся судимости за кражи, разбой и хулиганство.

С заявлением в полицию обратилась дочь Александра Земченкова. «По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража)», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, 23 февраля 2010 года главный нефролог Петербурга Александра Земченков в квартире на Чапыгина во время ссоры убил свою супругу, после чего расчленил тело и выбросил части в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Доктор долгие годы хранил тайну, публично выступая в роли живущего надеждой отца семейства, в том числе на программе «Жди меня». Подробнее его историю читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

Владислав М
Сомнительно, что вор будет ломать потолок квартиры, которая находится под контролем МВД. Может мужика наняли, чтоб он скрыл улики, или наоборот их подбросил?
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