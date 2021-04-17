Вероятно, последним в этом сезоне северным сиянием удалось полюбоваться охотникам за Авророй под Петербургом. Результатами ночных съёмок цветных сполохов в небе фотографы поделились в соцсетях.
«Сегодняшнее северное сияние, снятое в Ленинградской области, — совсем не самое яркое за этот сезон, но, без сомнений, — одно из самых объёмных и высоких. Вызвано солнечным ветром из корональной дыры в южной части Солнца <...>, — рассказали 15 апреля в Telegram-канале «Астро Фото Болото». — Северное сияние стало заметно сразу с первыми звездами, левее закатной зорьки. Луна отвлекала от наблюдений своим низким расположением на северо-западной части неба. Северное сияние хорошо наблюдалось невооруженным глазом, иногда можно было различать некоторые оттенки. Сиреневые столбики на фото — глазом были бледно-серыми, нижние ленты играли переливами. По формам можно было отчетливо наблюдать ленты, сполохи и редкий вид — «Забор». Сияние продлилось до рассвета».
«Пожалуй, сезон закрылся лучшим сиянием за последние пару лет», — отмечают наблюдатели.
«Наконец-то не зародыш! Фиолетовый дракошка обаял всех своими цветными языками и показал силу. Спасибо ему за то, что зарядил энергией дожидаться новых темных ночей и прихода его взрослых товарищей!» — описывает увиденное Гумар Зайнуллин.
Вот так, например, выглядело сияние в Пятиречье (Приозерский район Ленобласти):
Небольшую зеленоватую подсветку «поймали» даже в Лахтинском разливе. Но для наблюдения за полярным сиянием лучше всего уезжать в отдалённые уголки к северу от города, где меньше всего светового шума.