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«Фиолетовый дракошка обаял всех своими цветными языками». Апрельские огни Авроры озарили небо под Петербургом

Вероятно, последним в этом сезоне северным сиянием удалось полюбоваться охотникам за Авророй под Петербургом. Результатами ночных съёмок цветных сполохов в небе фотографы поделились в соцсетях.

«Сегодняшнее северное сияние, снятое в Ленинградской области, — совсем не самое яркое за этот сезон, но, без сомнений, — одно из самых объёмных и высоких. Вызвано солнечным ветром из корональной дыры в южной части Солнца <...>, — рассказали 15 апреля в Telegram-канале «Астро Фото Болото». — Северное сияние стало заметно сразу с первыми звездами, левее закатной зорьки. Луна отвлекала от наблюдений своим низким расположением на северо-западной части неба. Северное сияние хорошо наблюдалось невооруженным глазом, иногда можно было различать некоторые оттенки. Сиреневые столбики на фото — глазом были бледно-серыми, нижние ленты играли переливами. По формам можно было отчетливо наблюдать ленты, сполохи и редкий вид — «Забор». Сияние продлилось до рассвета».

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«Пожалуй, сезон закрылся лучшим сиянием за последние пару лет», — отмечают наблюдатели.

«Наконец-то не зародыш! Фиолетовый дракошка обаял всех своими цветными языками и показал силу. Спасибо ему за то, что зарядил энергией дожидаться новых темных ночей и прихода его взрослых товарищей!» — описывает увиденное Гумар Зайнуллин.

Вот так, например, выглядело сияние в Пятиречье (Приозерский район Ленобласти):

Небольшую зеленоватую подсветку «поймали» даже в Лахтинском разливе. Но для наблюдения за полярным сиянием лучше всего уезжать в отдалённые уголки к северу от города, где меньше всего светового шума.

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Комментарии (1)

Хауаю
Как красиво! А в городе даже звёзд почти не видно.
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