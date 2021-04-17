Вероятно, последним в этом сезоне северным сиянием удалось полюбоваться охотникам за Авророй под Петербургом. Результатами ночных съёмок цветных сполохов в небе фотографы поделились в соцсетях.

«Сегодняшнее северное сияние, снятое в Ленинградской области, — совсем не самое яркое за этот сезон, но, без сомнений, — одно из самых объёмных и высоких. Вызвано солнечным ветром из корональной дыры в южной части Солнца <...>, — рассказали 15 апреля в Telegram-канале «Астро Фото Болото». — Северное сияние стало заметно сразу с первыми звездами, левее закатной зорьки. Луна отвлекала от наблюдений своим низким расположением на северо-западной части неба. Северное сияние хорошо наблюдалось невооруженным глазом, иногда можно было различать некоторые оттенки. Сиреневые столбики на фото — глазом были бледно-серыми, нижние ленты играли переливами. По формам можно было отчетливо наблюдать ленты, сполохи и редкий вид — «Забор». Сияние продлилось до рассвета».