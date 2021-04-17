FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Пивоварня ищет собаку на должность «директора по вкусу»и готова платить по 20 тысяч долларов четвероногому специалисту

Пивоваренная компания заплатит псу-дегустатору 20 тысяч долларов

Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch объявила о поиске директора по вкусу (Chief tasting officer) в подразделение по производству безалкогольного пива для собак Busch Dog Brew.

Компания посчитала, что лучше всего вкус продукта смогут сами собаки. Лучший дегустатор, который пройдет специальный отбор, будет не только тестировать новые вкусы, но и станет амбассадором бренда, а также будет представлять его в соцсетях. Зарплата четвероногого специалиста составит 20 тысяч долларов, также ему оплатят медицинскую страховку. Подать заявку можно до 28 апреля, опубликовав фото с хэштегом BuschCTOcontest в Facebook, Instagram или Twitter. Правда, участвовать могут только проживающие в США собаки.

Отметим, пиво для собак компания выпустила еще в прошлом году — это прохладный костный бульон с питательными веществами. Первую партию распродали за 24 часа.

«Реакция на выпуск Busch Dog Brew в прошлом году была настолько позитивной, что мы поняли — нам нужно будет приложить усилия, чтобы сохранить этот настрой. Поэтому для масштабирования бренда нашей команде требуется настоящий эксперт. Мы рады дать квалифицированному псу реальную оплачиваемую работу и использовать его инсайдерские знания о нашем потребителе, чтобы расширить Busch Dog Brew в 2021 году», — пояснил вице-президент Anheuser-Busch Дэниел Блейк.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

вадики
То чуйство когда понимаешь что хочешь быть собакой в Омерике)))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний