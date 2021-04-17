Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch объявила о поиске директора по вкусу (Chief tasting officer) в подразделение по производству безалкогольного пива для собак Busch Dog Brew.
Компания посчитала, что лучше всего вкус продукта смогут сами собаки. Лучший дегустатор, который пройдет специальный отбор, будет не только тестировать новые вкусы, но и станет амбассадором бренда, а также будет представлять его в соцсетях. Зарплата четвероногого специалиста составит 20 тысяч долларов, также ему оплатят медицинскую страховку. Подать заявку можно до 28 апреля, опубликовав фото с хэштегом BuschCTOcontest в Facebook, Instagram или Twitter. Правда, участвовать могут только проживающие в США собаки.
Отметим, пиво для собак компания выпустила еще в прошлом году — это прохладный костный бульон с питательными веществами. Первую партию распродали за 24 часа.
«Реакция на выпуск Busch Dog Brew в прошлом году была настолько позитивной, что мы поняли — нам нужно будет приложить усилия, чтобы сохранить этот настрой. Поэтому для масштабирования бренда нашей команде требуется настоящий эксперт. Мы рады дать квалифицированному псу реальную оплачиваемую работу и использовать его инсайдерские знания о нашем потребителе, чтобы расширить Busch Dog Brew в 2021 году», — пояснил вице-президент Anheuser-Busch Дэниел Блейк.