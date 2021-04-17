Компания посчитала, что лучше всего вкус продукта смогут сами собаки. Лучший дегустатор, который пройдет специальный отбор, будет не только тестировать новые вкусы, но и станет амбассадором бренда, а также будет представлять его в соцсетях. Зарплата четвероногого специалиста составит 20 тысяч долларов, также ему оплатят медицинскую страховку. Подать заявку можно до 28 апреля, опубликовав фото с хэштегом BuschCTOcontest в Facebook, Instagram или Twitter. Правда, участвовать могут только проживающие в США собаки.

Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch объявила о поиске директора по вкусу (Chief tasting officer) в подразделение по производству безалкогольного пива для собак Busch Dog Brew.

Отметим, пиво для собак компания выпустила еще в прошлом году — это прохладный костный бульон с питательными веществами. Первую партию распродали за 24 часа.



«Реакция на выпуск Busch Dog Brew в прошлом году была настолько позитивной, что мы поняли — нам нужно будет приложить усилия, чтобы сохранить этот настрой. Поэтому для масштабирования бренда нашей команде требуется настоящий эксперт. Мы рады дать квалифицированному псу реальную оплачиваемую работу и использовать его инсайдерские знания о нашем потребителе, чтобы расширить Busch Dog Brew в 2021 году», — пояснил вице-президент Anheuser-Busch Дэниел Блейк.

