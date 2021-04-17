От амаранта до кускуса: 7 экзотических круп, которые помогают похудеть

Тропический амарант пришел к нам из Южной Америки. Его используют в косметологии, медицине и, конечно же, в кулинарии. Из семян амаранта делают масло, супы, каши и чаи. Ценят их за высокое содержание белка, фитохимический состав и бесконечно полезное влияние на организм.



— Амарант обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, — говорит нутрициолог Алёна Ли . — Кашу из амаранта стоит добавить в свой рацион хотя бы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Кроме того, киноа и амарант не содержат глютен и являются прекрасной альтернативой всеми любимым овсянке, манке, пшеничной и ячневой каше.