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От амаранта до кускуса: 7 экзотических круп, которые помогают похудеть

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От амаранта до кускуса: 7 экзотических круп, которые помогают похудеть

Смотрите, как они влияют на ваш организм.

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство
Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинствоФото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
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Хотите знать, какие крупы максимально полезны и из чего можно заварить ту еще кашу? Присмотритесь к этой семерке.

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство
Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинствоФото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Нут — богатый источник белков и углеводов
Нут — богатый источник белков и углеводовИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность киноа
Пищевая ценность киноаИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность чечевицы
Пищевая ценность чечевицыИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчаткиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность черной фасоли
Пищевая ценность черной фасолиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
В кускусе практически нет жиров
В кускусе практически нет жировИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
1

Амарант

Тропический амарант пришел к нам из Южной Америки. Его используют в косметологии, медицине и, конечно же, в кулинарии. Из семян амаранта делают масло, супы, каши и чаи. Ценят их за высокое содержание белка, фитохимический состав и бесконечно полезное влияние на организм.

— Амарант обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, — говорит нутрициолог Алёна Ли. — Кашу из амаранта стоит добавить в свой рацион хотя бы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Кроме того, киноа и амарант не содержат глютен и являются прекрасной альтернативой всеми любимым овсянке, манке, пшеничной и ячневой каше.

Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Амарант также богат калием, кальцием, магнием и кремнием, а содержание клетчатки достигает 14 %. Благодаря метионину амарант улучшает работу органов пищеварения, нормализует липидный обмен и метаболизм.

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство
Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинствоФото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Нут — богатый источник белков и углеводов
Нут — богатый источник белков и углеводовИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность киноа
Пищевая ценность киноаИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность чечевицы
Пищевая ценность чечевицыИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчаткиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность черной фасоли
Пищевая ценность черной фасолиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
В кускусе практически нет жиров
В кускусе практически нет жировИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
2

Нут

Это один из самых полезных бобов хотя бы потому, что он — отличный источник нескольких питательных веществ, включая клетчатку, белок, фолиевую кислоту и марганец. Исследования показывают, что добавление нута в рацион может улучшить контроль сахара в крови и снизить уровень холестерина. Кроме того, доказано, что нут усиливает чувство сытости и улучшает здоровье кишечника.

Нут — богатый источник белков и углеводов
Нут — богатый источник белков и углеводовИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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А еще с ним можно приготовить действительно много блюд. Это же не просто «горошница», а универсальная крупа, из которой можно сделать хумус, вегетарианские котлеты, рагу, супы, пасты и салаты.

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство
Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинствоФото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Нут — богатый источник белков и углеводов
Нут — богатый источник белков и углеводовИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность киноа
Пищевая ценность киноаИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность чечевицы
Пищевая ценность чечевицыИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчаткиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность черной фасоли
Пищевая ценность черной фасолиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
В кускусе практически нет жиров
В кускусе практически нет жировИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
3

Киноа

— Киноа богато макро- и микронутриентами. Среди круп киноа (наряду с гречкой) — рекордсмен по содержанию белка, — говорит нутрициолог Алёна Ли. — Благодаря уникальному балансу незаменимых аминокислот киноа обладает высокими питательными свойствами. Кроме того, каша из киноа очень вкусная. Если приготовить ее на ореховом молоке и добавить ягоды, получится сытный и полезный завтрак. Также киноа используют в качестве основы для салатов и поке.

Справедливо спросить: и что, от киноа нет никакого вреда? Есть, но преимущественно это связано, как обычно, с индивидуальной непереносимостью. Также в списке противопоказаний — язвенные обострения, гастрит, панкреатит и другие проблемы с ЖКТ.

Пищевая ценность киноа
Пищевая ценность киноаИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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— Иногда киноа может спровоцировать образование камней, но это произойдет только в том случае, если плохо промывать крупу и есть ее в большом количестве. В современных условиях это странно представить, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Также в очень редких случаях возможна аллергия. Связано это с сапонинами, которые входят в состав киноа. Это вещество защищает крупу от вредителей и придает киноа горьковатый привкус, но в то же время содержит токсины, которые могут вызвать раздражение ЖКТ. По большому счету эту проблему можно решить, если перед приготовлением замочить крупу на полчаса и как следует промыть.

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство
Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинствоФото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Нут — богатый источник белков и углеводов
Нут — богатый источник белков и углеводовИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность киноа
Пищевая ценность киноаИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность чечевицы
Пищевая ценность чечевицыИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчаткиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность черной фасоли
Пищевая ценность черной фасолиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
В кускусе практически нет жиров
В кускусе практически нет жировИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
4

Чечевица

Ученые проверили: на чечевице действительно можно похудеть. Она снижает массу тела, процентное содержание жира в организме и уровень триглицеридов (это те самые вещества, которые накапливаются в клетках жировой ткани). В чечевице много белка и клетчатки, есть магний и витамин В6, она улучшает микрофлору кишечника и предотвращает колонизацию патогенных бактерий.

Пищевая ценность чечевицы
Пищевая ценность чечевицыИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Чечевица — один из главных ингредиентов индийской, средиземноморской и латиноамериканской кухонь и хорошо сочетается с супами, салатами, соусами и пастами.

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство
Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинствоФото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Нут — богатый источник белков и углеводов
Нут — богатый источник белков и углеводовИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность киноа
Пищевая ценность киноаИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность чечевицы
Пищевая ценность чечевицыИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчаткиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность черной фасоли
Пищевая ценность черной фасолиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
В кускусе практически нет жиров
В кускусе практически нет жировИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
5

Полба

По сути, полба — это разновидность пшеницы. Она неприхотлива и устойчива к грибковым заболеваниям, но со временем ее вытеснила более капризная и урожайная твердая пшеница. Считается, что в полбе меньше глютена, но ее никак нельзя назвать полноценной альтернативой привычной нам пшенице. При целиакии, чувствительности к глютену и аллергии на глютен полба и продукты из нее будут так же противопоказаны, как и продукты из обычной твердой пшеницы.

Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчаткиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Вместе с тем, по сравнению с той же пшеницей, полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки. А тех, кто следит за фигурой, порадует энергетическая ценность полбы: 115–117 ккал в 100 граммах каши. И это притом что полба считается высокобелковым продуктом, а гликемический индекс цельнозерновой полбы составляет 45 единиц — это низкий показатель, продукты с ГИ ниже 50 рекомендуют больным сахарным диабетом.

— Такую кашу можно включить в рацион, если вы хотите похудеть или не хотите выйти за рамки своей физической формы, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Кроме того, клетчатка в составе полбы помогает улучшению перистальтики кишечника, но эта крупа не рекомендуется пациентам с расстройством пищеварения.

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство
Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинствоФото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Нут — богатый источник белков и углеводов
Нут — богатый источник белков и углеводовИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность киноа
Пищевая ценность киноаИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность чечевицы
Пищевая ценность чечевицыИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчаткиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность черной фасоли
Пищевая ценность черной фасолиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
В кускусе практически нет жиров
В кускусе практически нет жировИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
6

Черная фасоль

Каждая порция черной фасоли содержит обильную дозу витаминов группы B, таких как фолиевая кислота и тиамин. Также она богата марганцем, магнием, железом, фосфором, медью и антиоксидантами — мощными соединениями, которые помогают бороться с окислительным стрессом и защищают от хронических заболеваний.

Пищевая ценность черной фасоли
Пищевая ценность черной фасолиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Единственный момент, черная фасоль, помимо прочего, может содержать еще некоторое количество натрия, поэтому с ней нужно быть осторожнее людям с повышенным давлением и проблемами с сердцем.

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство
Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинствоФото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Нут — богатый источник белков и углеводов
Нут — богатый источник белков и углеводовИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность киноа
Пищевая ценность киноаИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность чечевицы
Пищевая ценность чечевицыИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчаткиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность черной фасоли
Пищевая ценность черной фасолиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
В кускусе практически нет жиров
В кускусе практически нет жировИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
7

Кускус

Изначально кускус делали из проса, но в современных реалиях более распространен вариант из манной крупы и муки, которую, в свою очередь, получают из твердой пшеницы. Он богат витамином В5, который положительно влияет на жизненный тонус, и селеном.

В кускусе практически нет жиров
В кускусе практически нет жировИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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— В одной порции этой крупы содержится 60 % рекомендуемой дозы селена. Это мощный антиоксидант, он снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и нормализует уровень холестерина, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство
Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинствоФото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Нут — богатый источник белков и углеводов
Нут — богатый источник белков и углеводовИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность киноа
Пищевая ценность киноаИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность чечевицы
Пищевая ценность чечевицыИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки
Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчаткиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Пищевая ценность черной фасоли
Пищевая ценность черной фасолиИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
В кускусе практически нет жиров
В кускусе практически нет жировИнфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

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