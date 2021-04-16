Вечер пятницы у жителей двенадцатиэтажки в Красногвардейском районе Петербурга проходит при свете сигнальных огней пожарных машин. Там загорелись квартиры на двух этажах.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарные выехали на проспект Наставников, 9/1 в девять часов вечера 16 апреля. По предварительной информации, в доме загорелись балконы на 10 и 11 этажах.