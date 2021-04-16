Вечер пятницы у жителей двенадцатиэтажки в Красногвардейском районе Петербурга проходит при свете сигнальных огней пожарных машин. Там загорелись квартиры на двух этажах.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарные выехали на проспект Наставников, 9/1 в девять часов вечера 16 апреля. По предварительной информации, в доме загорелись балконы на 10 и 11 этажах.
Пожар ликвидировали в течение получаса. По уточнённым данным, огонь охватил балконы на 9 и 10 этажах. При этом в квартире ниже он обгорел полностью, кроме того пламя частично распространилось на комнату — пострадали пять квадратных метров обстановки.
Даниил Капустин
На проспекте Наставников работала дюжина спасателей. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.