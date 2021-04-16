«Мьянма стала последней каплей». Франшиза «МК в Питере» сменила владельца

Газета «МК в Питере» сменит владельцев франшизы. Об этом 16 апреля заявили её издатели. Как рассказал «Фонтанке» пока ещё главный редактор «МК в Питере» Максим Кузахметов, решение отказаться от франшизы зрело уже несколько месяцев, причиной стала изменившаяся политика московской редакции.



«В последнее время московская часть «МК» становилась всё более «осторожной». Доходило до абсурда: мы могли писать про митинги и то, как здесь полиция бьёт протестующих, одновременно в московской части писали о том, что на акции протеста никто не пришёл», — отметил он. По словам Кузахметова, последней каплей стала поездка главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева в Мьянму в составе российской делегации. Он принял участие в военном параде в День вооруженных сил. Одновременно там прошли массовые акции протеста, в результате их разгона несколько десятков человек погибли. Позже в общении с журналистами Гусев отмечал, что не знал, что во время его визита кого-то убивали. В петербургской редакции тем не менее восприняли эту поездку, как симпатию к «людоедам». «Сотрудничество с такими людьми стало невозможным, и мы попросили расторгнуть договор о франшизе», — добавил Кузахметов.

