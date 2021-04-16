Эпоха Кастро на Кубе завершается. Рауль уходит в отставку

Рауль Кастро уходит в отставку с поста первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Об этом он заявил 16 апреля на VIII съезде партии в Гаване, сообщает газета Granma.



«Я с удовлетворением передаю руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации», — заявил Кастро.



Его преемником станет действующий президент страны Мигель Диас-Канель. Рауль Кастро возглавил партию в 2006 году после ухода от власти его старшего брата Фиделя (руководил страной и партией после революции 1959 года).

