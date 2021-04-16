FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Эпоха Кастро на Кубе завершается. Рауль уходит в отставку

Рауль Кастро объявил об уходе с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы

Рауль Кастро уходит в отставку с поста первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Об этом он заявил 16 апреля на VIII съезде партии в Гаване, сообщает газета Granma.

«Я с удовлетворением передаю руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации», — заявил Кастро.

Его преемником станет действующий президент страны Мигель Диас-Канель. Рауль Кастро возглавил партию в 2006 году после ухода от власти его старшего брата Фиделя (руководил страной и партией после революции 1959 года).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний