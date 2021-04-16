Как сообщает МЧС по Петербургу, заявка об автомобильном пожаре на улице Большая Зеленина, 22 поступила на пульт дежурного незадолго до семи часов вечера. На место выехали два расчёта и восемь пожарных, через 15 минут возгорание ликвидировали.



«В легковом автомобиле «Мерседес» выгорел отсек двигателя. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.