Как сообщает МЧС по Петербургу, заявка об автомобильном пожаре на улице Большая Зеленина, 22 поступила на пульт дежурного незадолго до семи часов вечера. На место выехали два расчёта и восемь пожарных, через 15 минут возгорание ликвидировали.
«В легковом автомобиле «Мерседес» выгорел отсек двигателя. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
Судя по видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», до приезда пожарных спасти машину пытались своими силами. Пламя вырывалось из-под капота, рядом по меньшей мере восемь, вероятно, уже пустых порошковых огнетушителей. При этом те, кто не проехал мимо, протягивают новый.