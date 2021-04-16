FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Зрелищный пожар в «Мерседесе» собрал публику на Петроградской стороне. Сложа руки они не стояли

Горожане, а потом МЧС тушили «Мерседес» в Петербурге

Жаркий пятничный вечер обеспечил «Мерседес», загоревшийся в Петроградском районе Петербурга 16 апреля. Чёрная машина побелела от порошка, но собранных общими усилиями огнетушителей не хватило.

Как сообщает МЧС по Петербургу, заявка об автомобильном пожаре на улице Большая Зеленина, 22 поступила на пульт дежурного незадолго до семи часов вечера. На место выехали два расчёта и восемь пожарных, через 15 минут возгорание ликвидировали.

«В легковом автомобиле «Мерседес» выгорел отсек двигателя. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

Судя по видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», до приезда пожарных спасти машину пытались своими силами. Пламя вырывалось из-под капота, рядом по меньшей мере восемь, вероятно, уже пустых порошковых огнетушителей. При этом те, кто не проехал мимо, протягивают новый.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

OldObyvatel
Что не сгнило, то сгорело.
Есть автоматические огнетушители для автомобильных моторных отсеков. Поставил и забыл. Всего-то около двух тысяч. Но жаба душит, душит, душит, душит...
Кстати, и меня тоже.
Alkaline
Зря открывали. Приток кислорода. Сунул раструб в щель - и надави.
Иван 2пырьев
да и пофиг
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний