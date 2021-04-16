При столкновении двух большегрузов на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти пострадал один человек. Об этом 16 апреля пишет 47news со ссылкой на экстренные службы.



Авария произошла около половины седьмого вечера на 14 километре трассы «Кола». По предварительной информации, водитель фуры въехал в уборочную машину, есть пострадавший.