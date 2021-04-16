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Из-за столкновения большегрузов в Ленобласти пробка растянулась до Петербурга

На трассе в Ленобласти произошло ДТП с участием двух большегрузов

При столкновении двух большегрузов на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти пострадал один человек. Об этом 16 апреля пишет 47news со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла около половины седьмого вечера на 14 километре трассы «Кола». По предварительной информации, водитель фуры въехал в уборочную машину, есть пострадавший.

Многокилометровый затор из-за аварии растянулся до станции метро «Ломоносовская» в Петербурге. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка сохраняется и на девять вечера.

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