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Министр культуры — самый бедный член правительства по итогам 2020 года

Глава Минкульта в 2020 году заработала меньше всех в правительстве России

Глава Минкульта Ольга Любимова в 2020 году заработала меньше всех среди своих коллег по правительству — 9 млн рублей. Сведения о доходах кабмина 16 апреля опубликовали на сайте правительства РФ.

По сравнению с 2019 годом доход чиновницы возрос на 2,8 млн рублей. Список ее имущества не поменялся: четыре земельных участка общей площадью более 2,8 тысяч кв. метров, две трети в 171-метровом жилом доме и треть в 91-метровой квартире.

На втором с конца месте глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, он заработал 9,4 млн рублей, на третьем — глава МЧС Евгений Зиничев, он задекларировал 9,98 млн рублей.

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Комментарии (2)

Pupin
Она первый в России русский министр культуры. Сюрреализм.
260642921
Бедненькая... А сколько заработал Мишустин, стесняюсь спросить?
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