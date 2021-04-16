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Вход на станцию «Садовая» в Петербурге открыт

Эскалатор на станции «Садовая» в Петербурге снова работает

Станция метро «Садовая» в центре Петербурга открылась на вход спустя час. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена 16 апреля.

Ранее вход пришлось закрыть из-за попавшего в эскалатор постороннего предмета. О закрытии было объявлено около 18:30.

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