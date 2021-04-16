Станция метро «Садовая» в центре Петербурга открылась на вход спустя час. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена 16 апреля.
Ранее вход пришлось закрыть из-за попавшего в эскалатор постороннего предмета. О закрытии было объявлено около 18:30.
Вход на станцию «Садовая» в Петербурге открыт
Эскалатор на станции «Садовая» в Петербурге снова работает
Станция метро «Садовая» в центре Петербурга открылась на вход спустя час. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена 16 апреля.
Ранее вход пришлось закрыть из-за попавшего в эскалатор постороннего предмета. О закрытии было объявлено около 18:30.
Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter