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Владимир Путин в 2020 году заработал почти 10 млн рублей. Премьер — в два раза больше

Президент России заработал 10 миллионов рублей

Президент России Владимир Путин по итогам 2020 года заработал 9,994 млн рублей, декларация главы государства 16 апреля появилась на сайте Кремля. Премьер-министр Михаил Мишустин получил почти 20 млн рублей.

Список имущества, которым владеет и пользуется президент, остался неизменным: 77-метровая квартира, гараж, два автомобиля «Волга» ГАЗ М21, Нива и автомобильный прицеп «Скиф». В пользовании главы государства квартира площадью 153,7 кв. метров и 18-метровый гараж. Доход Владимира Путина увеличился на 268 тысяч и составил 9,994 млн рублей.

Мишустин, следует из сведений о доходах членов правительства РФ, за 2020 год заработал 19,85 млн рублей — это на 1,6 млн рублей, чем годом ранее. Доход супруги возрос с 54,8 млн в 2019 году до 63,8 млн рублей. Список имущества его четы по-прежнему пустует, зато в пользовании участок на 5500 кв. метров, жилой дом площадь 861 квадрат и 141-метровая квартира.

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Комментарии (14)

260642921
Они еще и работать успевают?! Я думал, они на службе 24 часа в сутки.
Piter Russo
Из текста заметки на Фонтанке люди читают что президент временно живет в 153,7 кв. государственной метров и временно пользуется 18-метровым государственным гаражом и ездит на автомобилях «Волга» ГАЗ М21, Нива с прицепом «Скиф». А когда закончит свой срок президентства переедет в 77-метровую квартиру, и будет пользоваться гаражом в собственности. Это надо видимо так понимать или как??
265867957
А король то - голый! 😱
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