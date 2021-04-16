Владимир Путин в 2020 году заработал почти 10 млн рублей. Премьер — в два раза больше

Президент России Владимир Путин по итогам 2020 года заработал 9,994 млн рублей, декларация главы государства 16 апреля появилась на сайте Кремля. Премьер-министр Михаил Мишустин получил почти 20 млн рублей.
Список имущества, которым владеет и пользуется президент, остался неизменным: 77-метровая квартира, гараж, два автомобиля «Волга» ГАЗ М21, Нива и автомобильный прицеп «Скиф». В пользовании главы государства квартира площадью 153,7 кв. метров и 18-метровый гараж. Доход Владимира Путина увеличился на 268 тысяч и составил 9,994 млн рублей.
Мишустин, следует из сведений о доходах членов правительства РФ, за 2020 год заработал 19,85 млн рублей — это на 1,6 млн рублей, чем годом ранее. Доход супруги возрос с 54,8 млн в 2019 году до 63,8 млн рублей. Список имущества его четы по-прежнему пустует, зато в пользовании участок на 5500 кв. метров, жилой дом площадь 861 квадрат и 141-метровая квартира.