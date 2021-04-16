Лавров заявил о высылке американских дипломатов. Послу США в Москве посоветовали поехать в Вашингтон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о высылке американских дипломатов и новой политике в отношении сотрудников дипмиссий США в РФ.

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», — сказал он журналистам 16 апреля.

Более того, Москва настоятельно просит посла США съездить в Вашингтон для разъяснения ситуации с санкциями.

«В Вашингтоне непонятное происходит порой <...>. Сегодня [помощник президента РФ] Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные серьёзные консультации», — отметил Лавров.