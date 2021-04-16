Лавров заявил о высылке американских дипломатов. Послу США в Москве посоветовали поехать в Вашингтон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о высылке американских дипломатов и новой политике в отношении сотрудников дипмиссий США в РФ.
«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», — сказал он журналистам 16 апреля.
Более того, Москва настоятельно просит посла США съездить в Вашингтон для разъяснения ситуации с санкциями.
«В Вашингтоне непонятное происходит порой <...>. Сегодня [помощник президента РФ] Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные серьёзные консультации», — отметил Лавров.
Также заявил о готовности ответа на «недружественные и ничем не спровоцированные действия США». Ссылаясь на диспаритет дипломатического состава в России и США, который Москва не раз обсуждала с Вашингтоном, он заявил, что Россия запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские представительства в России граждан РФ и третьих стран.
Также Кремль отменит практику краткосрочных командировок «сотен своих сотрудников» в посольство США в Москве, «цели которой не всегда благовидны».
«Мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных краткосрочных сотрудников Госдепартамента и других ведомств США для работы в американских дипломатических представительствах в России. Предложим установить паритет, чтобы, скажем, по 10 таких сотрудников могли приезжать из России в Соединённые штаты и из Соединённых штатов в Россию».
У РФ и США примерно по 450 дипломатических и административных сотрудников.