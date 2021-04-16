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Группа SunSay приглашает петербуржцев танцевать сидя и слушать телом

Легендарный украинский дуэт 5’nizza (те самые, которые поют «Я солдат!») — это редчайший пример, когда участники, расставшись, смогли успешно продолжить сольные карьеры. Все хорошо и у Сергея Бабкина, и у Андрея Запорожца. Песни группы SunSay, которую Запорожец собрал в 2007 году, слышали многие. Это легкий и светлый фанк, где успешно уживаются композиции на русском, украинском и английском языках. У Петербурга есть возможность услышать все это вживую — 18 апреля SunSay сыграет акустику в клубе «Аврора» (16+).

Фото: Платонова Алина, wikipedia.org
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Последний полноформатный альбом SunSay выходил в 2017 году, а потом группа баловала поклонников лишь синглами. Но зато баловала регулярно — только в этом году вышло уже 3 новинки, причем последняя — клип «Гори дотла» 15 апреля.

А на разогреве у SunSay выступит не менее интересный коллектив «Сестра Петра». Это десять московских и петербургских актрис, которые исполняют кавер-версии известных песен в театрально-музыкальной трактовке. Как это выглядит можете посмотреть в клипе «Нева» — кавере на уже упомянутую «Пятницу».

А при чем тут танцевать сидя и слушать телом, спросит внимательный читатель? А все просто: так в описании концерта организаторы приглашают насладиться выступлением SunSay — романтичное напоминание о том, что коронавирус по-прежнему с нами и потанцевать на танцполе не выйдет.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: Платонова Алина, wikipedia.org

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