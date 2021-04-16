«Станция «Садовая» закрыта только на вход из-за остановки эскалатора 2 (попадание постороннего предмета). Эскалатор № 1 на капитальном ремонте, эскалатор № 3 работает на подъем», — объясняется в сообщении.
Станция метро «Садовая» в Петербурге закрылась на вход в час пик
На станции метро «Садовая» остановился эскалатор, зажевав посторонний предмет
В Петербурге станция метро «Садовая» закрылась на вход. Об этом вечером 16 апреля сообщила пресс-служба метрополитена.
«Станция «Садовая» закрыта только на вход из-за остановки эскалатора 2 (попадание постороннего предмета). Эскалатор № 1 на капитальном ремонте, эскалатор № 3 работает на подъем», — объясняется в сообщении.