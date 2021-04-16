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Министр здравоохранения Киргизии на камеру выпил разогретый в чайнике яд

Глава Минздрава Кыргызстана выпил настой ядовитой травы в прямом эфире

Министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире выпил ядовитую настойку, пытаясь продемонстрировать её эффективность в борьбе с ковидом. Медики от таких советов в ужасе. Об этом сообщает 16 апреля «Спутник Казахстан».

Фото: Скриншот видео/Sputnik Казахстан
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Бейшеналиев заявил, что апробировал этот метод на болеющих родственниках. А нынешний президент Садыр Жапаров, который употреблял снадобье во время нахождения в колонии, придумал давать его пациентам с коронавирусом.

Накануне Жапаров опубликовал в своём Instagram видео с производства настойки из корня ядовитого растения, которую местные жители называют «свинцовый яд». В посте он говорит о ситуации с коронавирусом и обращается к гражданам: «При появлении симптомов немедленно отправляйтесь в больницу, не лежите дома. Наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии».

Между тем, медики от поведения властей в ужасе. Они рекомендуют лечить от ковида на основе принятых протоколов и предупреждают об опасности и недоказанности этого метода.

«Официальная медицина, можно сказать, потерпит крах, если примется использовать или назначать иссык-кульский корень. Я расцениваю эти действия как нападение на медицину в Кыргызстане», — приводит слова эксперта по доказательной медицине Бермет Барыктабасовой Sputnik Кыргызстан.

Предостерегает от самолечения и ВОЗ: «Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением».

Фото: Скриншот видео/Sputnik Казахстан

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Комментарии (1)

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