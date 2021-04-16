Министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире выпил ядовитую настойку, пытаясь продемонстрировать её эффективность в борьбе с ковидом. Медики от таких советов в ужасе. Об этом сообщает 16 апреля «Спутник Казахстан».

Фото: Скриншот видео/ Sputnik Казахстан Поделиться Поделиться







Бейшеналиев заявил, что апробировал этот метод на болеющих родственниках. А нынешний президент Садыр Жапаров, который употреблял снадобье во время нахождения в колонии, придумал давать его пациентам с коронавирусом.

Накануне Жапаров опубликовал в своём Instagram видео с производства настойки из корня ядовитого растения, которую местные жители называют «свинцовый яд». В посте он говорит о ситуации с коронавирусом и обращается к гражданам: «При появлении симптомов немедленно отправляйтесь в больницу, не лежите дома. Наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии».