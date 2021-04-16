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Ужас сотрудника на удаленке. Камера застала эстонского депутата в неприглядном виде во время заседания

Эстонский депутат лежал в кровати и курил во время заседания парламента

Подключение к заседанию по Zoom депутата Тармо Круусимяэ закончилось конфузом.

«В то время как эстонский парламент проводил дебаты по изменению климата, депутат от партии «Отечество» и бывший панк-рокер Тармо Круусимяэ нашел занятие получше. Хотя ранее он и заявлял, что хочет задать вопрос во время дебатов, но когда подошла его очередь, то все увидели, как он курил электронную сигарету и слушал музыку в своей постели», — сообщает 16 апреля местное издание Estonianworld.

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Председатель заседания Мартин Хельме попросил Круусимяэ задать вопрос, но тот не услышал его и продолжил отдыхать в своей постели. Депутат не сразу понял, что его вывели в эфир на всю страну.

Позже Круусимяэ пошутил, что shit happens (неловкие ситуации случаются). Он также добавил, что серьезно относится к своим обязанностям. Он даже хотел надеть костюм, а также задать вопрос и выступить с докладом.

Россиянам Круусимяэ может быть известен, потому что в 2018 году он призывал бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.

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Комментарии (7)

Stiff_21
Там это работа, а здесь счастье.
265112968
Судя по интерьеру, уровень жизни депутата примерно соответствует уровню жизни среднего гражданина.
Дайте российскую трансляцию из Геленджика или хотя бы со средней депутатской недвижимости.
262153701
Это живые люди со всеми своими почесываниями, а не "бункерный пациент", лишённый человеческого естества...
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