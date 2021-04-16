«В то время как эстонский парламент проводил дебаты по изменению климата, депутат от партии «Отечество» и бывший панк-рокер Тармо Круусимяэ нашел занятие получше. Хотя ранее он и заявлял, что хочет задать вопрос во время дебатов, но когда подошла его очередь, то все увидели, как он курил электронную сигарету и слушал музыку в своей постели», — сообщает 16 апреля местное издание Estonianworld.

Председатель заседания Мартин Хельме попросил Круусимяэ задать вопрос, но тот не услышал его и продолжил отдыхать в своей постели. Депутат не сразу понял, что его вывели в эфир на всю страну.

Позже Круусимяэ пошутил, что shit happens (неловкие ситуации случаются). Он также добавил, что серьезно относится к своим обязанностям. Он даже хотел надеть костюм, а также задать вопрос и выступить с докладом.

Россиянам Круусимяэ может быть известен, потому что в 2018 году он призывал бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.