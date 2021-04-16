Новосибирские учёные испортили песню Вики Цыгановой. Они поколдовали над водкой

Уточняется, что патент изобретателям был выдан ещё в марте. Как следует из документов, новый способ изготовления водки позволяет на 18–20% снизить токсическое и постинтоксикационное действие горячительного напитка при почти полном сохранении эйфорического эффекта и на 20–33% уменьшить скорость формирования алкогольной зависимости.

Коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, которая не вызывает похмелья. Об этом со ссылкой на одного из авторов метода, председателя совета директоров компании «Доминанта» Николая Баранова, 16 апреля сообщает РИА Новости.

Баранов пояснил, что он и его коллеги уже давно занимаются изучением ягеля и научились получать из этого лишайника достаточно усваиваемую часть, которая будет восприниматься организмом. Ягель является «транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений», — пояснил учёный.



При изучении свойств растения выяснилось, что экстракт ягеля можно использовать при производстве водки: его вводят в сорокаградусную водно-этанольную в соотношении от 1:150 до 1:200. Метод уже успешно опробовали на крысах.



При этом разработчик уточнил, что речь пока идёт только о лабораторных исследованиях. «От лабораторного образца до чего-то серьёзного — большой путь», — подчеркнул он.

