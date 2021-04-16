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«Утрата для мирового спорта». Олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков ушел из жизни

Сергей Новиков ушел из жизни в возрасте 71 года

Федерация дзюдо России подтвердила смерть Сергея Новикова.

«На 72-м году жизни скончался Сергей Петрович Новиков», — сообщается 16 апреля на сайте федерации.

Почетный президент ФДР Геннадий Калеткин уверен, что уход из жизни Новикова — это «утрата для мирового спорта». Он вспоминает чемпиона как «контактного» и «коммуникабельного» человека.

Новиков завоевал золото на монреальской Олимпиаде 1976 года. В коллекции чемпиона по дзюдо три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы, а также победа на чемпионате мира по самбо 1972 года.

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