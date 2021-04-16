Финляндия готова начать переговоры по закупке и производству «Спутник V», но всё зависит от ЕС

Министерство социальных дел и здравоохранения (STM) открыто для двусторонних переговоров с российским государством о возможных закупках или производстве вакцины Sputnik V. Об этом свидетельствует письмо, направленное главой минздрава Кристой Киуру министру иностранных дел Пекке Хаависто 8 апреля и опубликованное 16 апреля на сайте ведомства.



В нем говорится, что Финляндия не сможет договариваться о приобретении вакцины, пока совместные переговоры по этому вопросу не инициирует ЕС. Кроме того, подчёркивает Киуру, Финляндия может закупать только препараты, которые получили разрешение на продажу от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Производственные мощности для изготовления вакцин, в свою очередь, тоже должны быть сертифицированы EMA и работать по стандартам ВОЗ.

