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Финляндия готова начать переговоры по закупке и производству «Спутник V», но всё зависит от ЕС

В Финляндии оценили перспективы закупки «Спутника V»

Министерство социальных дел и здравоохранения (STM) открыто для двусторонних переговоров с российским государством о возможных закупках или производстве вакцины Sputnik V. Об этом свидетельствует письмо, направленное главой минздрава Кристой Киуру министру иностранных дел Пекке Хаависто 8 апреля и опубликованное 16 апреля на сайте ведомства.

В нем говорится, что Финляндия не сможет договариваться о приобретении вакцины, пока совместные переговоры по этому вопросу не инициирует ЕС. Кроме того, подчёркивает Киуру, Финляндия может закупать только препараты, которые получили разрешение на продажу от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Производственные мощности для изготовления вакцин, в свою очередь, тоже должны быть сертифицированы EMA и работать по стандартам ВОЗ.

EMA заявила о начале оценки «Спутник V» для регистрации в начале марта.

Накануне в парламенте Киуру заявила, что Финляндия готовит переговоры по «Спутник V», пишет Karjalainen. Минздрав надеется, что этим займётся МИД.

Глава минздрава считает, что приобретение вакцины из России не будет противоречить соглашению ЕС о совместных закупках вакцин, поскольку ЕС не заключил соглашения с производителем «Спутник V».

Однако, по данным МИД, Финляндия не будет принимать никаких решений относительно закупок российской вакцины до тех пор, пока EMA не примет решение о выдаче разрешения на использование «Спутник V» в ЕС.

В начале марта экс-президент Финляндии Тарья Халонен заявила, что Россия предложила Финляндии технологию производства вакцины «Спутник V». Этот вопрос был поднят в телефонном разговоре между Халонен и спикером СовФеда Валентиной Матвиенко. Чтобы начать производство вакцины «Спутник V» в Финляндии, требуется сначала получить разрешение на продажу.

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Комментарии (1)

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