Поддоны в Химическом переулке потушили. Пожарные разъезжаются

Огнеборцы за два часа справились с горящими в Химическом переулке поддонами. Деревянные изделия возвышались до уровня второго этажа.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 16 апреля, в 15:35 была дала локализация пожара. Также прошел отказ от повышенного номера. Сейчас пожарные проливают отдельные очаги.



Поддоны и стружка горели на площади 300 квадратных метров. Языки пламени были видны за несколько километров от дома 8 по указанному переулку, потому что высота сложенных друг на друга деревянных изделий составляла 4 метра.

