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Турция закрыта, но есть Белоруссия. Мишустин пообещал россиянам поездки и полеты в соседнюю страну

Михаил Мишустин пообещал поездки в Белоруссию уже в конце апреля

Премьер-министр России, который сегодня находится с рабочим визитом в Минске, анонсировал восстановление железнодорожного и авиасообщения с соседней страной.

«Восстановим и воздушное сообщение, 30 апреля «Ласточка» должна из Москвы в Минск прийти», — цитирует 16 апреля заявление Михаила Мишустина агентство «Белта».

По его словам, пандемия ударила по товарообороту между странами, однако сейчас он восстанавливается. Глава кабмина также напомнил, что 2021-й — это год России в Белоруссии.

Мишустин во время поездки в Минск пообщался с президентом республики. Александр Лукашенко, в свою очередь, анонсировал переговоры с Владимиром Путиным в Москве.

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Комментарии (12)

265867585
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Заранее большое человеческое спaсибо.......
***_555
А там никто не болеет. Ню-ню.
Igor_VS
Такой специфический юмор у нашего генералитета.
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