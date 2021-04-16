Более 30 проектов для людей старшего возраста будут реализованы по всей России благодаря петербургскому фонду

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» объявил победителей двух конкурсов социальных проектов — «Активное поколение 2021» и «Старшие», которые стартовали в феврале 2021 года.

Пройти в финал удалось 31 проекту: 29 из них будут поддержаны за счет грантового пула, а еще 2 проекта — за счет частных пожертвований фонду. Создатели инициатив получат финансовую поддержку и воплотят в жизнь свои идеи с мая по октябрь этого года. Все проекты направлены на решение общественных проблем вместе со старшим поколением и местными сообществами.



Всего на конкурсы соцпроектов поступило 313 заявок: 155 — на участие в конкурсе «Старшие», 158 — на конкурс «Активное поколение 2021». Конкурсы привлекли инициативные группы из 48 регионов России. Наибольшее количество заявок было направлено из Приволжского федерального округа: 55 — на конкурс «Старшие», и 75 — на «Активное поколение 2021». В лидерах также оказались Центральный, Северо-Западный и Сибирский округа.

Большая часть проектов связаны с сохранением местной культуры и традиций, развитием туризма, заботой об окружающей среде и реализацией людей старшего возраста. Так, например, в селе Чечеры Липецкой области создадут социальную швейную мастерскую, а на территории Калачинского историко-краеведческого музея в Омской области — общественный сад: в нем будут собирать коллекцию фруктово-ягодных деревьев и кустарников, а также проводить тематические встречи для местных жителей. В Новгородской области организуют веломаршрут по местным достопримечательностям. Этот путь на велосипедах смогут пройти люди старшего возраста, во время путешествия они также будут общаться, обучаться живописи и открывать в себе новые таланты. В этом же регионе появится гончарная студия для мужчин 55+, изготавливать будут изделия с использованием глазурей и валдайских росписей.



В Петербурге хотят провести фестиваль по новусу. В Красногорском районе Удмуртии — районный туристический слет. А в поселке Сэлва Пермского края на месте заброшенного пустыря — высадить сад в память о Великой Отечественной войне. На территории Иркутской области создадут группу по реабилитации после инсульта при помощи правополушарного рисования и тестопластики. В отдаленной деревне Пушлахта Архангельской области, где проживает чуть более 50 человек (и все старшего возраста), наконец появится помещение для досуга. Его оборудуют специальной техникой, в нем будут проводить концерты, презентации, совместные встречи и кинопоказы. Многие проекты связаны с созданием групп здоровья, развитием творческих коллективов, организацией экологических мероприятий.

Проекты участников рассматривали 33 независимых эксперта из некоммерческого сектора и местных сообществ. Каждая работа оценивалась по 10-балльной шкале. Учитывались: вовлечение в планирование и реализацию проекта представителей старшего поколения; актуальность проекта; уровень проработки содержательной части; потенциал к дальнейшему самостоятельному развитию проекта и пр.

