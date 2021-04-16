Страшная авария ночью 16 апреля унесла жизни четырех человек на одной из дорог Ханты-Мансийского автономного округа. После столкновения машины загорелись. Одной из версий стал выезд на «встречку».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по ХМАО-Югре, в 1:47 в дежурную часть ОМВД по Советскому району поступила информация о ДТП на 28-м километре дороги «Советский — Зеленоборск». Там лоб в лоб столкнулись кроссовер Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический, и грузовик Hino Dutro, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области. После этого машины загорелись.

В результате ДТП погибли четыре человека: трое из «Хёндэ» и водитель грузовика. Предположительно за рулем кроссовера находилась владелица машины, а с ней ехали ее 67-летняя мать и 32-летний брат. Грузовиком управлял 37-летний житель Екатеринбурга.

По одной из версий полиции, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу. Точная причина ДТП будет установлена после заключения автотехнической экспертизы.