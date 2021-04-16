Захвативший заложников в банке в Тбилиси задержан после штурма

Мужчина, совершивший разбойное нападение на филиал Банка Грузии в Тбилиси и взявший заложников, арестован. Об этом со ссылкой на директора департамента патрульной полиции МВД Грузии Важу Сирадзе 16 апреля сообщает ТАСС.



«Все заложники освобождены, нападавший задержан. В ходе спецоперации никто не пострадал. Все заложники находятся в безопасном месте», — отметил представитель грузинских правоохранительных органов.



Шеф патрульной полиции добавил, что точное число заложников, которых нападавший удерживал в банке, в настоящий момент уточняется. Правоохранители также устанавливают мотив преступления. Возбуждено уголовное дело.

