Суд не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном. Потому что безотцовщины в Петербурге нет

Московский районный суд вынес решение по иску петербуржца Владимира Алексеевича Викинга к городскому комитету по делам записи актов гражданского состояния. Мужчина хотел добиться признания неправомерным отказа в регистрации перемены имени, он желал быть Эриком Нортоном, без отчества. Об этом 16 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Истец обратился в ЗАГС Московского района в сентябре. Он заявил, что намерен сменить фамилию Викинг на Нортон, а имя Владимир на Эрик. При этом он захотел отказаться от отчества на основании закона об актах гражданского состояния. Отдел ему отказал, так как без отчества у нас нельзя. Истец же был уверен, что имеет право отказаться от него.



«В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. Отсутствие отчества физического лица допускается в соответствии с законами субъектов Российской Федерации или основывается на национальном обычае. Законодательство Санкт-Петербурга не предусматривает отсутствие отчества физического лица. Применимый к спорным правоотношениям национальный обычай не установлен», — говорится в постановлении.



Суд не прислушался к доводам Викинга о том, что современное общественное устройство не требует присвоения отчества, и отказал.

