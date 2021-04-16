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Суд не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном. Потому что безотцовщины в Петербурге нет

В Петербурге суд не разрешил Владимиру Викингу сменить имя на Эрик Нортон

Московский районный суд вынес решение по иску петербуржца Владимира Алексеевича Викинга к городскому комитету по делам записи актов гражданского состояния. Мужчина хотел добиться признания неправомерным отказа в регистрации перемены имени, он желал быть Эриком Нортоном, без отчества. Об этом 16 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Истец обратился в ЗАГС Московского района в сентябре. Он заявил, что намерен сменить фамилию Викинг на Нортон, а имя Владимир на Эрик. При этом он захотел отказаться от отчества на основании закона об актах гражданского состояния. Отдел ему отказал, так как без отчества у нас нельзя. Истец же был уверен, что имеет право отказаться от него.

«В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. Отсутствие отчества физического лица допускается в соответствии с законами субъектов Российской Федерации или основывается на национальном обычае. Законодательство Санкт-Петербурга не предусматривает отсутствие отчества физического лица. Применимый к спорным правоотношениям национальный обычай не установлен», — говорится в постановлении.

Суд не прислушался к доводам Викинга о том, что современное общественное устройство не требует присвоения отчества, и отказал.

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Комментарии (3)

f0ntan
Отсутствие отчества ему надо было доказывать не личными чувствами, а религиозными или национальными. На личных чувствах суд ему в отсутствии отчества отказал. А в национальных или в религиозных, если бы он в суде косил под мусульманина, нерусского, дело с отменой отчества могло бы пойти. На религиозные чувства указывают уклонисты, которые косят от армии. Подвальный стал читать коран
nalchik11
То есть дети растущие без отца, есть, а безотцовщины нет? Как у Михал Михалыча
мухомор
И будет он Эрик Сергеевич Нортон.
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