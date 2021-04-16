Задержанная за пьяный дебош петербурженка избила полицейских. За удары по лицу и между ног придётся заплатить

В начале прошлого лета транспортная полиция получила сообщения о пьяной и неадекватной пассажирке поезда сообщением Бологое — Петербург. Сотрудники отправились её встречать на платформу Московского вокзала. Задержанную доставили в дежурную часть, где в отношении неё был составлен административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Петербурженка, задержанная за пьяный дебош в вагоне, не смогла остановиться и продолжила в том же духе в дежурной части, но, оказавшись на скамье подсудимых, раскаялась. Её историю 16 апреля приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Однако доставленная оказалась с этим не согласна и начала громко скандалить, а затем перешла на насилие. Сначала она ударила по лицу полицейского. Когда начался досмотр, от неё досталось его коллеге. Бросившийся ему на помощь сотрудник получил ногой в пах.

Адвокат и подсудимая ходатайствовали о прекращении уголовного дела, возбужденного по 318-й статье УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), заявив, что она признала вину и раскаялась, занимается благотворительной деятельностью (оказывает поддержку детям-сиротам и кризисным семьям), а также имеет несовершеннолетнего ребёнка и мать-инвалида.

Смольнинский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.