FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +12
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Вставшие машины на КАД продержались дольше обычного. «Новенький» влетел в них через 2,5 часа

Из-за наезда на стоящие ТС на КАД Петербурга пострадал человек

Серьёзное ДТП на КАД произошло по испытанному много раз сценарию — наезд на стоящее транспортное средство. Два участника первой аварии продержались дольше обычного — они стояли на месте 2,5 часа, пока наконец в них не влетел третий. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщили 16 апреля «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», вчера около 21:00 на 43-м км внутреннего кольца, около съезда на проспект Косыгина, столкнулись два легковых автомобиля, ехавшие попутно. Они заняли вторую и четвертую полосы. Никто не пострадал.

А в 23:25 в эти стоящие автомобили врезалась другая легковая машина и заняла ещё и третью полосу. После второго ДТП травмы получил один человек. Кадры с места аварии публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. В случае ЧП на магистрали эксперты советуют по возможности сразу отъехать на полосу безопасности и уйти за барьерное ограждение, а затем, выставив знак, вызывать ГИБДД и (если надо) скорую помощь.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

261551411
Два с половиной часа! На КАД! Там же есть спец службы, которые отвечают за безопасность. Я в Польше на такой трассе (бесплатной) остановился на обочине со спущенным колесом, через 5 минут подъехал аварийный комиссар, огородил меня конусами и вызвал эвакуатор. И стоял с включенными маячками за мной, пока меня не забрали.
Петр Петрович
Почему на автомагистрали аварийный транспорт стоит так долго?
Почему никто за это не отвечает?
кто-то страшный
Ивановский путепровод, ноябрь 2019 года. За час 2 ДТП превратились в восемь из-за влетающих в побившихся или зевающих на ДТП. ГИБДД приехали через 6 часов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний