Серьёзное ДТП на КАД произошло по испытанному много раз сценарию — наезд на стоящее транспортное средство. Два участника первой аварии продержались дольше обычного — они стояли на месте 2,5 часа, пока наконец в них не влетел третий. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.
Как сообщили 16 апреля «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», вчера около 21:00 на 43-м км внутреннего кольца, около съезда на проспект Косыгина, столкнулись два легковых автомобиля, ехавшие попутно. Они заняли вторую и четвертую полосы. Никто не пострадал.
А в 23:25 в эти стоящие автомобили врезалась другая легковая машина и заняла ещё и третью полосу. После второго ДТП травмы получил один человек. Кадры с места аварии публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. В случае ЧП на магистрали эксперты советуют по возможности сразу отъехать на полосу безопасности и уйти за барьерное ограждение, а затем, выставив знак, вызывать ГИБДД и (если надо) скорую помощь.