Петербургская дошкольница съела конфету и попала в больницу. Врачи говорят про наркоотравление, но эту версию перепроверят

Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, семилетняя девочка попала в одну из городских больниц в минувший вторник. Её доставили туда из квартиры, расположенной на Софийской улице. Первые анализы показали отравление наркотиком. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжёлое.



Сотрудники полиции выяснили некоторые обстоятельства, предшествовавшие её госпитализации. Дошкольница могла съесть конфету, которую ей дали в детском саду № 87.



По информации нашего издания, в минувший вторник воспитанников детсада угощал именинник. Однако у правоохранительных органов есть сомнения, что именно съеденная конфета могла привести к госпитализации малышки. У остальных детей, которые ели эти конфеты, нет никаких признаков отравления. Для уточнения причины плохого самочувствия дошкольницы будет проведена повторная экспертиза.

