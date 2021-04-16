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Петербургская дошкольница съела конфету и попала в больницу. Врачи говорят про наркоотравление, но эту версию перепроверят

Семилетняя девочка попала в больницу после того, как съела конфету из детсада

Маленькую жительницу Фрунзенского района Петербурга с признаками отравления госпитализировали после посещения детского сада. Медики предварительно нашли в её организме наркотики, сама пострадавшая рассказала, что съела конфету.

Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, семилетняя девочка попала в одну из городских больниц в минувший вторник. Её доставили туда из квартиры, расположенной на Софийской улице. Первые анализы показали отравление наркотиком. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжёлое.

Сотрудники полиции выяснили некоторые обстоятельства, предшествовавшие её госпитализации. Дошкольница могла съесть конфету, которую ей дали в детском саду № 87.

По информации нашего издания, в минувший вторник воспитанников детсада угощал именинник. Однако у правоохранительных органов есть сомнения, что именно съеденная конфета могла привести к госпитализации малышки. У остальных детей, которые ели эти конфеты, нет никаких признаков отравления. Для уточнения причины плохого самочувствия дошкольницы будет проведена повторная экспертиза.

«Фонтанка» дозвонилась до заведующей учреждением Ларисы Буклиновой. Разговор с ней продлился несколько секунд. «Я не даю никаких комментариев», — сказала она и повесила трубку.

Семья, в которой воспитывается пострадавшая, полная, на учёте не состоит.

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Комментарии (9)

Иван 2пырьев
вангую мдмашку родительскую нашла
265112968
Да-да, именно этой байки из арсенала недалёких яжематерей я и ждал! ))
VF812
не ментос?
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