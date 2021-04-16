FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +12
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Слишком дешево. Суд потребовал присмотреться к конкуренции при транспортировке котлов для единственного российского авианосца

Арбитражный суд: антимонопольное ведомство напрасно игнорирует жалобу петербургского производителя судовой арматуры на нарушение конкуренции в госконтракте для крейсера «Адмирал Кузнецов».

Решение о признании незаконным отказа петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы рассмотреть жалобу АО «Машиностроительный завод "Армалит"» (специализируется на производстве судовой арматуры) Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал 15 апреля. Жалоба поступила в УФАС в декабре 2020 года в связи с нарушением конкуренции, допущенным, по мнению представителей «Армалита», северодвинским АО «Центр судоремонта «Звездочка» в рамках государственного контракта по транспортировке котлов и оборудования к ним из петербургского порта в Мурманск от апреля 2018 года.

«Армалит» участвовал в конкурсе, который «Звездочка» проводила в конце прошлого года — в рамках госконтракта требовалась поставка амортизаторов на 6,1 млн рублей. Конкурс выиграл конкурент «Армалита», название которого в опубликованных материалах судебного процесса не разглашается. Он предложил более низкую цену, чем, как показалось представителям петербургского предприятия, нарушил определенный Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» (№ 275-ФЗ от 29.12.2012) допустимый процент снижения по отношению к первоначальному коммерческому предложению — 15%. Снижение составило 18,8%, и арбитраж согласился с тем, что это нарушает законодательство и, соответственно, может считаться нарушением конкуренции при проведении закупки.

Суд признал незаконным отказ петербургского УФАС принять жалобу «Армалита» и обязал управление рассмотреть ее по существу.

Данное решение вступит в законную силу спустя месяц после публикации, если ни одна из сторон не обратится в апелляционную инстанцию.

Крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — единственный тяжелый авианосец в составе ВМФ России. Корабль включен в структуру Северного флота и обеспечивает задачи поражения больших надводных объектов.
Последняя связанная с крейсером новость также носит негативный характер: 19 марта Октябрьский районный суд Мурманска на два месяца заключил под стражу гендиректора АО «10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» Евгения Зудина. По версии следствия, он похитил 45 млн рублей, выделенных государством на ремонт «Адмирала Кузнецова».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

***_555
Феерично.
ProstoZloy
Экономика абсурда: государство устанавливает не только минимальные отпускные цены в магазинах, но и указывает, в каких пределах могут торговаться друг с другом хозяйствующие субъекты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний