Слишком дешево. Суд потребовал присмотреться к конкуренции при транспортировке котлов для единственного российского авианосца

Решение о признании незаконным отказа петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы рассмотреть жалобу АО «Машиностроительный завод "Армалит"» (специализируется на производстве судовой арматуры) Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал 15 апреля. Жалоба поступила в УФАС в декабре 2020 года в связи с нарушением конкуренции, допущенным, по мнению представителей «Армалита», северодвинским АО «Центр судоремонта «Звездочка» в рамках государственного контракта по транспортировке котлов и оборудования к ним из петербургского порта в Мурманск от апреля 2018 года.

«Армалит» участвовал в конкурсе, который «Звездочка» проводила в конце прошлого года — в рамках госконтракта требовалась поставка амортизаторов на 6,1 млн рублей. Конкурс выиграл конкурент «Армалита», название которого в опубликованных материалах судебного процесса не разглашается. Он предложил более низкую цену, чем, как показалось представителям петербургского предприятия, нарушил определенный Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» (№ 275-ФЗ от 29.12.2012) допустимый процент снижения по отношению к первоначальному коммерческому предложению — 15%. Снижение составило 18,8%, и арбитраж согласился с тем, что это нарушает законодательство и, соответственно, может считаться нарушением конкуренции при проведении закупки.

Суд признал незаконным отказ петербургского УФАС принять жалобу «Армалита» и обязал управление рассмотреть ее по существу.

Данное решение вступит в законную силу спустя месяц после публикации, если ни одна из сторон не обратится в апелляционную инстанцию.