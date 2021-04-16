Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского «разведчика» RC-135 над Тихим океаном. Он сопроводил самолёт ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки.
Как сообщает 16 апреля ТАСС со ссылкой на Минобороны России, воздушную цель, приближающуюся к государственной границе, обнаружили российские средства контроля воздушного пространства.
«Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США», — сказали в министерстве.
Нарушения государственной границы РФ не допущено. После разворота американского самолёта от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
«Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.