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Российский истребитель над Тихим океаном перехватил американского «разведчика»

МиГ-31 вернулся на аэродром, сопроводив самолёт США вдоль Камчатки

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского «разведчика» RC-135 над Тихим океаном. Он сопроводил самолёт ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Как сообщает 16 апреля ТАСС со ссылкой на Минобороны России, воздушную цель, приближающуюся к государственной границе, обнаружили российские средства контроля воздушного пространства.

«Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США», — сказали в министерстве.

Нарушения государственной границы РФ не допущено. После разворота американского самолёта от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

«Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (1)

07A
На рухляди, сконструированной в первой половине 50-х годов, летает только американские ВВС! Полная импотенция инженерной мысли!
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