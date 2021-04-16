В Петербурге раскрыли сеть подпольных казино. Полсотни игровых автоматов скрывали в обычных «панельках» и «высотках»

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 апреля, накануне в рамках ранее возбуждённого уголовного дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» сотрудники правоохранительных органов посетили шесть адресов: Гражданский и Искровский проспекты, улицу Коллонтай, а также проспекты — Наставников, Энтузиастов, Энгельса.

По предварительной информации, заведения располагались как в нежилых помещениях, так и в квартирах панельных и высотных домов. В результате проверки были обнаружены и изъяты более полсотни игровых автоматов и столько же системных блоков, а также другое оборудование и документы, представляющие интерес для следствия.



Подозреваемыми в уголовном деле стали 34-летний и 45-летний мужчины, а также их 47-летняя предполагаемая сообщница. Первые двое допрошены и помещены изоляторы. Женщина дала признательные показания, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее она уже была судима по аналогичной статье УК РФ. В качестве наказания ей был назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Расследование продолжается.

