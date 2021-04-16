Два петербургских контейнерных терминала Global ports сократили грузооборот на 14%

«Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» в порту Петербурга по итогам первого квартала 2021 года показали снижение грузооборота на 14%.

Согласно сообщению группы Global ports от 16 апреля, показатели двух ее крупнейших терминалов в порту Петербурга заметно снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года. «Первый контейнерный терминал» сократил перегрузку контейнеров на 13,9%, до 157 тыс. TEUs, «Петролеспорт» — на 14,7% до 93,2 тыс. TEUs.

Как объясняют в компании, неудачные результаты связаны с общемировой конъюнктурой рынка морских перевозок. «В результате сильного роста ставок фрахта на международном рынке контейнеров во II половине 2020 года и глобального дефицита порожних контейнеров участники рынка в I квартале 2021 года выбирали более быстрые цепочки импортных и экспортных поставок с наименьшим морским плечом, — говорится в заявлении компании. — Как следствие, рост российского рынка в I квартале 2021 года был сконцентрирован в Дальневосточном (+10,8% к I кварталу 2020 года) и Южном (+7,2% к I кварталу 2020 года) бассейнах, в то время как контейнерооборот терминалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I квартале 2021 года сократился на 11,9%».