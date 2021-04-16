FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Два петербургских контейнерных терминала Global ports сократили грузооборот на 14%

«Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» снизили показатели

«Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» в порту Петербурга по итогам первого квартала 2021 года показали снижение грузооборота на 14%.

Согласно сообщению группы Global ports от 16 апреля, показатели двух ее крупнейших терминалов в порту Петербурга заметно снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года. «Первый контейнерный терминал» сократил перегрузку контейнеров на 13,9%, до 157 тыс. TEUs, «Петролеспорт» — на 14,7% до 93,2 тыс. TEUs.

Как объясняют в компании, неудачные результаты связаны с общемировой конъюнктурой рынка морских перевозок. «В результате сильного роста ставок фрахта на международном рынке контейнеров во II половине 2020 года и глобального дефицита порожних контейнеров участники рынка в I квартале 2021 года выбирали более быстрые цепочки импортных и экспортных поставок с наименьшим морским плечом, — говорится в заявлении компании. — Как следствие, рост российского рынка в I квартале 2021 года был сконцентрирован в Дальневосточном (+10,8% к I кварталу 2020 года) и Южном (+7,2% к I кварталу 2020 года) бассейнах, в то время как контейнерооборот терминалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I квартале 2021 года сократился на 11,9%».

Общие показатели российского рынка перевалки контейнеров выросли в I квартале 2021 года на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 1,3 млн TEUs. При том что в Балтийском бассейне (включая Петербург и Ленобласть) перевалка упала на 11,9%.

«На рынок продолжат влиять волатильность фрахтовых ставок, глобальный дефицит контейнеров и последствия недавнего нарушения международных логистических цепочек из-за временной блокировки Суэцкого канала», — рассказал генеральный директор УК «Глобал Портс» Альберт Лихолёт.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Эстоооонцы, наверное, вааще загнулись, ведь мы у них отдали всю перевалку два года назад. :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний