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«Кронштадт» построит завод по производству ударных дронов

Запуск завода по выпуску БПЛА в Дубне намечен на осень 2021 года

Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает 16 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, инвестиции в проект завода в Дубне оцениваются в 4 с лишним миллиарда рублей. Производство займёт 45 тысяч квадратных метров и будет экологически чистым и бесшумным. «Завод будет построен в рекордно короткие сроки — запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», — сказали в пресс-службе.

Предприятие, как ожидается, обеспечит работой более 1,5 тысячи человек и будет направлять в бюджет более 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений.

Источник в оборонно-промышленном комплексе пояснил агентству, что «новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках «Иноходец» как со стороны Минобороны, так и других заказчиков».

«Кронштадт» ведёт разработку беспилотного комплекса группового применения «Молния» и тяжёлых ударных БПЛА «Гром». Она спроектировала и выпускает ударный БПЛА «Иноходец», известный как «Орион», способный нести до 200 килограммов боевой нагрузки. Такие аппараты применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам.

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Комментарии (1)

RemyMartin
Всем новость хороша, но вот эти "рекордно короткие сроки".
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