В Петербурге, Москве и Екатеринбурге прошли обыски у приверженцев мистика Ошо по делу о распространении порнографии

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 апреля, накануне петербургские полицейские пришли в квартиру к 45-летней жительнице Домодедовской улицы. Она, по предварительной информации, стала подозреваемой по делу, возбужденному в феврале этого года приозерским следственным отделом СК.

По версии следствия, женщина является последователем мистика и религиозного деятеля неоиндуистской направленности Ошо и принимала участие в работе палаточного лагеря летом в лесу у станции Петяярви под Приозерском. После этого она опубликовала во «ВКонтакте» в сообществе поклонников Ошо фото обнаженных детей, играющих на пляже.

