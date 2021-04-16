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В Петербурге, Москве и Екатеринбурге прошли обыски у приверженцев мистика Ошо по делу о распространении порнографии

Жительница Москвы задержана из-за фотографий обнаженных детей, снятых в лагере последователей Ошо под Приозерском

Оперативники Центра «Э» отправились в командировку в столицу, чтобы задержать подозреваемую по делу об изготовлении и распространении порнографии. Она опубликовала в соцсети фото обнаженных детей на пляже.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 апреля, накануне петербургские полицейские пришли в квартиру к 45-летней жительнице Домодедовской улицы. Она, по предварительной информации, стала подозреваемой по делу, возбужденному в феврале этого года приозерским следственным отделом СК.

По версии следствия, женщина является последователем мистика и религиозного деятеля неоиндуистской направленности Ошо и принимала участие в работе палаточного лагеря летом в лесу у станции Петяярви под Приозерском. После этого она опубликовала во «ВКонтакте» в сообществе поклонников Ошо фото обнаженных детей, играющих на пляже.

Помимо нее обыски прошли в квартирах у участников сообщества «Ошо» в Москве, Екатеринбурге, Петербурге и во Всеволожском районе.

У них изъяли мобильные телефоны, компьютеры, а также литературу религиозного содержания, которую направят в экспертное учреждение для проведения экспертизы.

Культ Ошо в разных странах мира признан деструктивным.

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Комментарии (3)

AndrewBarsik
Ошо призывал не доверять авторитетам, отказываться от стереотипов, критически относиться к законам и традициям, не принимая их как истину. По нынешним меркам его мировоззрение наиболее опасно для существования режима. Его последователи опаснее чем любая оппозиция. Они не признают навязываемых им с детства "правил игры". Любой представитель официальной пропаганды по сравнению с последователем Ошо выглядит бледным гнусавым недоразумением.
260559331
Скоро будут судить с за сам факт что ты родился Голым. И врачей которые принимают роды - они же видят голых детей. Подкиньте следователям дебилам такую идею.
Гражданкa
"Два мальчика на длинном беpегу - Два юных существа, святых и голых. Востоpг и дpожь на них наводят волны И ветеp их сбивает на бегу." ©
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