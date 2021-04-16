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Машины и люди сгорели в Югре, полиция пока даже не понимает, кто это был

Четыре человека погибли в ДТП в ХМАО

Лобовое столкновение стало причиной трагедии в Ханты-Мансийском округе — Югре.

Как сообщает региональное МВД, 16 апреля около 1:45 на 28-м километре автодороги Советский — Зеленоборск произошло ДТП. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический, и грузовик Hino Dutro, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области. Машины вспыхнули.

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По данным 86.RU, сейчас пока неизвестны даже личности погибших, их устанавливают. Затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

265840771
В богатейшем регионе плохие дороги, нет освещения. Гибнут взрослые и дети, одна полоса в одну сторону и одна полоса в др. Эффективный менеджмент губернатора Комаровой.
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