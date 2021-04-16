Лобовое столкновение стало причиной трагедии в Ханты-Мансийском округе — Югре.
Как сообщает региональное МВД, 16 апреля около 1:45 на 28-м километре автодороги Советский — Зеленоборск произошло ДТП. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический, и грузовик Hino Dutro, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области. Машины вспыхнули.
По данным 86.RU, сейчас пока неизвестны даже личности погибших, их устанавливают. Затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.