Петербургские учёные создают вакцину со вкусом ряженки

Как сообщает 16 апреля РИА Новости , по словам директора ИЭМ, профессора РАН Александра Дмитриева, исследования стартовали в институте около года назад. Затем, когда правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины», в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, проект стал одним из направлений исследований в рамках НЦМУ. Доклинические исследования должны закончиться к концу 2021 года — началу 2022 года.

Расположенный в Петербурге Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) в течение года собирается завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса.

«По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200–220 миллионов рублей, и в настоящее время мы ищем возможности привлечения внебюджетного финансирования», — отметил Дмитриев.

Институт имеет большой опыт создания вакцин на основе живых бактерий — пробиотиков. Уже разработаны такие вакцины против гриппа, пневмококка и стрептококка. Препарат имеет несколько особенностей помимо простейшего способа введения, пояснил автор идеи создания мукозальной вакцины в виде кисломолочного продукта, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

«И инъекционная, и мукозальная вакцины приводят к образованию иммунного ответа. На клеточном уровне начинают вырабатываться «охотники» на патогенные бактерии и вирусы, а на гуморальном уровне происходит формирование антител. При этом при применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке, которую можно назвать «воротами» инфекции, формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину — иммуноглобулины А (IgA)», — объясняет учёный.