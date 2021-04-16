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Петербургские учёные создают вакцину со вкусом ряженки

Первая в мире съедобная вакцина от ковида проходит испытания в Петербурге

Расположенный в Петербурге Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) в течение года собирается завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса.

Как сообщает 16 апреля РИА Новости, по словам директора ИЭМ, профессора РАН Александра Дмитриева, исследования стартовали в институте около года назад. Затем, когда правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины», в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, проект стал одним из направлений исследований в рамках НЦМУ. Доклинические исследования должны закончиться к концу 2021 года — началу 2022 года.

«По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200–220 миллионов рублей, и в настоящее время мы ищем возможности привлечения внебюджетного финансирования», — отметил Дмитриев.

Институт имеет большой опыт создания вакцин на основе живых бактерий — пробиотиков. Уже разработаны такие вакцины против гриппа, пневмококка и стрептококка. Препарат имеет несколько особенностей помимо простейшего способа введения, пояснил автор идеи создания мукозальной вакцины в виде кисломолочного продукта, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

«И инъекционная, и мукозальная вакцины приводят к образованию иммунного ответа. На клеточном уровне начинают вырабатываться «охотники» на патогенные бактерии и вирусы, а на гуморальном уровне происходит формирование антител. При этом при применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке, которую можно назвать «воротами» инфекции, формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину — иммуноглобулины А (IgA)», — объясняет учёный.

По его словам, при создании вакцины фрагмент синтезированного генома коронавируса встраивается в геном бактерии. Бактерия вырабатывает белок коронавируса, а он обеспечивает выработку организмом иммунного ответа.

«Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — отмечает Суворов.

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Комментарии (7)

sench99
Что только не сделают эти хапуги ради денег..Поражаешься над дурью..
Cashmare
треба вакцину со вкусом жареного мяса!
kuk-vasyusha
Это какое то прям глумление над людьми
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