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В Роструде рассказали о расписании майских праздников и о дополнительных возможностях для отдыха

Две первые недели мая будут четырёхдневными

Первые две рабочие недели мая в России будут четырёхдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. При этом есть возможность создать дополнительные выходные. Об этом 16 апреля пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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Последняя неделя апреля будет пятидневной. Пятница, 30 апреля, является рабочим предпраздничным днем, поэтому его продолжительность сокращается на 1 час. Затем большинство россиян будут отдыхать с 1 по 3 мая (в связи Праздником Весны и Труда), а в следующий раз — с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы). «По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая», — пояснили в Роструде. 7 мая будет полноценным рабочим днём.

Работодатели имеют право проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные, издав локальный нормативный акт в произвольной форме.

«Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — рассказывали в Роструде.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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