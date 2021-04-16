Первые две рабочие недели мая в России будут четырёхдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. При этом есть возможность создать дополнительные выходные. Об этом 16 апреля пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Последняя неделя апреля будет пятидневной. Пятница, 30 апреля, является рабочим предпраздничным днем, поэтому его продолжительность сокращается на 1 час. Затем большинство россиян будут отдыхать с 1 по 3 мая (в связи Праздником Весны и Труда), а в следующий раз — с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы). «По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая», — пояснили в Роструде. 7 мая будет полноценным рабочим днём.
Работодатели имеют право проявить инициативу и предоставить сотрудникам дополнительные выходные, издав локальный нормативный акт в произвольной форме.
«Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — рассказывали в Роструде.