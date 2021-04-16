Машина медиков и легковой автомобиль не разъехались на перекрёстке у станции метро «Василеостровская» в Петербурге. В скорой полагались на спецсигналы, но, как показывает видео, и с ними можно остаться незамеченной.



Как сообщает «Дорожный инспектор», авария произошла на пересечении 8-й линии и Среднего проспекта В.О. в начале седьмого часа вечера 15 апреля. Машина скорой, судя по видео, ехала на красный с включёнными спецсигналами. Перекрёсток она пересекла перед затормозившим трамваем и тут же врезалась в легковой автомобиль, водитель которого, похоже, из-за общественного транспорта не увидел медиков. Удар не помешал ему продолжить путь.