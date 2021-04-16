Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







В минувший понедельник, 12 апреля, в Петербурге произошел самый серьезный пожар за последние 19 лет, пожарные до сих пор проливают завалы исторического комплекса. При этом максимальная площадь возгорания составляла 10 тысяч квадратных метров. «Фонтанка» открыла журнал МЧС РФ «Пожарное дело» за 2019 год, где рассказывается о том, как справились бы с пожаром, если бы он произошел в самом высоком небоскребе Европы с площадью помещений за полмиллиона квадратов. Или, точнее, почему такого пожара там никогда не случится.



Площадь всего Лахта Центра — более 570 тысяч кв. м. Самый северный небоскреб в мире высотой 462 метра рассчитан на единовременное пребывание в нем более 5000 человек, которые должны свободно перемещаться внутри здания и иметь возможность оперативно покинуть его в случае опасности. В башне 87 надземных и три подземных этажа, которые обслуживают 38 лифтов, и имеется два пересадочных уровня. Логистика в здании выстроена таким образом, чтобы время ожидания не превышало 30 секунд.

Небоскреб разделен на пять независимых отсеков. В случае пожара в одном из них эвакуация происходит только в нем. В четырех других люди могут и не догадываться о происшествии у соседей. Как утверждает главный инженер Лахта Центра Сергей Никифоров, эта дискретная система для больших высотных зданий стандартная. Она позволяет избегать паники и эффективно управлять большим количеством людей.

Среднее время прибытия пожарной охраны Приморского района — 3–7 минут. Но на случай ЧП, как обещает администрация небоскреба, в здании будет круглосуточно дежурить пожарный пост, 20 человек в каждую смену. В самой высотке добраться до места возгорания, даже если оно находится на верхних этажах, пожарные подразделения могут на специальных лифтах, которые расположены в обособленной шахте. В них предусмотрены огнестойкие двери с устройством самозакрывания и повышенным сопротивлением к проникновению дыма.



При этом небоскреб может не дожидаться пожарных, а начать тушить сам себя. Во всем комплексе установлена ультрасовременная система пожаротушения, которая использует тонкораспыленную воду. Система позволяет за счет конструкции оросителей и высокого давления значительно уменьшить размер капель и увеличить плотность их в объеме помещения. Это повышает скорость испарения воды и способствует охлаждению помещения, а кроме того, в нем наравне с кислородом образуется пар.



Поделиться Поделиться







Один такой спринклерный ороситель защищает от 12 до 25 квадратных метров, расход воды одной насосной установки ТРВ (тонкораспыленной водой) — от 90 до 1600 литров в минуту. Специалисты Лахта Центра убеждены, что благодаря внедрению этой системы распространение огня в здании практически исключено; экономия воды по сравнению с другими способами пожаротушения десятикратная; проливать 462-метровую свечку им тоже не придется. «Нам не нужны были огромные резервуары с водой. Для поддержания всей системы хватило маленьких баков по одному кубу, что позволило отлично вписаться в небольшое пространство, ограниченное периметром объекта», — говорил Никифоров



Людей в случае пожара выводят из помещений и эвакуируют по так называемым коридорам безопасности, в которых ограждающие конструкции выполнены с пределом огнестойкости не менее 120 минут, к пожарному выходу. Далее они спускаются по двум лестничным незадымляемым клеткам, где вентиляция во время пожара может осуществляться три часа. Пространство во всех эвакуационных путях небоскреба позволяет беспрепятственно спускать человека даже на носилках, а элементы имеют огнезащитную обработку. Но долго идти пешком людям не придется. Спустившись к соседнему отсеку, они отправляются вниз уже на пожарных лифтах. В каждом отсеке есть зоны безопасности — ими считают лифтовые холлы, в которых предел огнестойкости 240 минут. Собственно, туда и стоит торопиться в случае возгорания. Время выхода с этажа в безопасную зону занимает одну минуту.

Как утверждает главный инженер многофункционального комплекса, даже в случае катастрофы наподобие 11 сентября в Нью-Йорке небоскреб не сложится как карточный домик. Дело в том, что перекрытия и колонны башни исполнены из композитных материалов, имеющих большую устойчивость. Помимо этого, внутри стен находится металлическая рама, которая изначально помогала возводить здание и давала жесткость, а теперь, в процессе эксплуатации, разводит усилия по периметру и держит вертикальную нагрузку. По словам Никифорова, в случае обрушения колонны или целого перекрытия эта конструкция будет удерживать на себе нижние этажи или верхние, которые опираются на нее.



Петербуржцы, как рассказывала «Фонтанка», не раз наблюдали дымку на верхних этажах Лахта Центра и трубили о «сильном задымлении». Однако представители небоскреба уже устали отвечать, что это всего лишь низкие облака, которые цепляются за верхушку башни и создают подобный эффект. В социальных сетях Лахта Центра на эту тему даже появился хештег #недождетесь. Мария Долбиш для «Фонтанки.ру»