«Строго-настрого и уже со вчера». В Абхазии запретили без веских причин останавливать машины с российскими номерами

Сотрудники правоохранительных дел Абхазии получили распоряжение не останавливать без серьезного повода автомобили с иностранными номерными знаками. Об этом 15 апреля сообщил замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа.



Как уточнил Чкадуа, такое решение принято в рамках подготовки к курортному сезону, чтобы обеспечить комфортное пребывание в Абхазии гостей, в том числе из России. Он подчеркнул, что российские автотуристы должны иметь возможность спокойно ездить по территории республики и посещать достопримечательности, пишет «Интерфакс».