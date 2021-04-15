«Строго-настрого и уже со вчера». В Абхазии запретили без веских причин останавливать машины с российскими номерами

Сотрудники правоохранительных дел Абхазии получили распоряжение не останавливать без серьезного повода автомобили с иностранными номерными знаками. Об этом 15 апреля сообщил замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа.
Как уточнил Чкадуа, такое решение принято в рамках подготовки к курортному сезону, чтобы обеспечить комфортное пребывание в Абхазии гостей, в том числе из России. Он подчеркнул, что российские автотуристы должны иметь возможность спокойно ездить по территории республики и посещать достопримечательности, пишет «Интерфакс».
Послабление распространяется и на других иностранцев.
«Строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных гражданств с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Абхазии для отдыха», — цитирует замминистра РИА Новости.
Следить за выполнением приказа поручено управлению собственной безопасности МВД республики и управлению по воспитательной работе.