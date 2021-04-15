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«Строго-настрого и уже со вчера». В Абхазии запретили без веских причин останавливать машины с российскими номерами

Российским автотуристам облегчили путешествие по Абхазии

Сотрудники правоохранительных дел Абхазии получили распоряжение не останавливать без серьезного повода автомобили с иностранными номерными знаками. Об этом 15 апреля сообщил замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа.

Как уточнил Чкадуа, такое решение принято в рамках подготовки к курортному сезону, чтобы обеспечить комфортное пребывание в Абхазии гостей, в том числе из России. Он подчеркнул, что российские автотуристы должны иметь возможность спокойно ездить по территории республики и посещать достопримечательности, пишет «Интерфакс».

Послабление распространяется и на других иностранцев.

«Строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных гражданств с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Абхазии для отдыха», — цитирует замминистра РИА Новости.

Следить за выполнением приказа поручено управлению собственной безопасности МВД республики и управлению по воспитательной работе.

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Комментарии (4)

Ironiya
"Сотрудники правоохранительных дел Абхазии" - это шедевр!
Евгений Литвинец
С ума сойти! "В том числе из России". В единственном числе из России иностранцы в этом образовании могут, и то, по недоумию, оказаться. Лично знаю человека, который реально "на подвале" там просидел несколько месяцев, еле вытащили. Просто человек не простой. А друга коллеги (простого) там взяли, и убили - не простили, что из Петербурга, а денег мало на кармане. Видимо, оскудела папика кормушка из-за войнушки, так им теперь хоть с Ковидом, хоть со Спидом, приезжай Ванька-дурак, даже машину не проверим. Вот это сервис! Осталось обещать, что не будут похищать. И вымогать. И обобрать.
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