В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьниц. 17 лет назад вырваться смогла только одна

Как стало известно «Фонтанке», подозреваемого настигли на Оранжерейной улице, 55 в Пушкине, днём 15 апреля. Он родом из Москвы, в Петербурге нигде не зарегистрирован. Сейчас мужчине 44 года, 17 из них он числится в федеральном розыске.



Его искали правоохранители из Рязанской области по уголовному делу, возбуждённому ещё в 2004 году. Тогда в ночь на 10 апреля в ВАЗ 21099 предположительно вместе с ним оказались две юные пассажирки, ни одной из которых ещё не исполнилось 14 лет. Для одной из них поездка закончилась в окрестностях села Песочня в Путятинском районе, когда водитель попытался её изнасиловать. Девочка смогла вырваться и сбежать, её подруга — нет. Мужчина отвёз её в другую деревню, надругался, несколько раз ударил обухом топора по голове и уехал.

