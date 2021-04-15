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В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьниц. 17 лет назад вырваться смогла только одна

Подозреваемого в жестоком нападении на девочек-подростков под Рязанью нашли в Петербурге

Сотрудники разыскного отдела уголовного розыска задержали в Петербурге предполагаемого педофила из-под Рязани. Мужчина, который, по версии следствия, напал на девочек-подростков и бил одну из них топором, скрывался 17 лет.

Как стало известно «Фонтанке», подозреваемого настигли на Оранжерейной улице, 55 в Пушкине, днём 15 апреля. Он родом из Москвы, в Петербурге нигде не зарегистрирован. Сейчас мужчине 44 года, 17 из них он числится в федеральном розыске.

Его искали правоохранители из Рязанской области по уголовному делу, возбуждённому ещё в 2004 году. Тогда в ночь на 10 апреля в ВАЗ 21099 предположительно вместе с ним оказались две юные пассажирки, ни одной из которых ещё не исполнилось 14 лет. Для одной из них поездка закончилась в окрестностях села Песочня в Путятинском районе, когда водитель попытался её изнасиловать. Девочка смогла вырваться и сбежать, её подруга — нет. Мужчина отвёз её в другую деревню, надругался, несколько раз ударил обухом топора по голове и уехал.

Задержанному вменяют изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью. Его доставили в отдел полиции в Пушкинском районе и уже сообщили коллегам в Рязанскую область.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

VF812
Что-то многовато раскрытий пошло в Питере, над кем-то закапало?)
265112968
Талант российских "сыщиков" налицо.
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