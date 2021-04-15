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В финале Кубка Гагарина сыграют «Авангард» и ЦСКА

ЦСКА и «Авангард» разыграют звание чемпиона КХЛ

Определился второй финалист Кубка Гагарина. Им стал омский «Авангард», обыгравший в полуфинале казанский «Ак Барс».

Серия между командами дошла до седьмой игры, которая проходила 15 апреля в Казани. Основное время завершилось вничью 3:3.

Голы за «Ак Барс» забили Дмитрий Воронков (13 минута), Альберт Яруллин (35) и Артем Галимов (37). У «Авангарда» отличились Кирилл Семенов (11), Оливер Каски (20) и Вилле Покка (50). В овертайме на 64-й минуте победный гол забил Оливер Каски.

В финале омичи сыграют против действующего обладателя Кубка Гагарина — московского ЦСКА. Напомним, что ЦСКА выбил из розыгрыша петербургский СКА.

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