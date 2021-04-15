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Врачи скорой не успели к пациентке на лошади по бездорожью. Чиновники не смогли прокомментировать — «слушают вебинар»

Врачи скорой в Марий Эл не смогли спасти женщину, потому что им пришлось добираться на лошади

Врачи скорой не успели спасти женщину в деревне Паймыр Моркинского района в Марий Эл. Об этом родственники женщины рассказали местному изданию «ProГород».

По их словам, около четырех часов дня 46-летняя женщина почувствовала боль в сердце. Скорая быстро добралась до соседнего населенного пункта Ямбатор, однако там пришлось нанимать сани с лошадью — нормальной дороги до Паймыра нет.

В итоге медики добрались до места только к девяти часам вечера, женщина умерла, не дождавшись их. Причем местные жители говорят, что это не первый подобный случай. Инцидент произошел еще 27 марта, однако когда 15 апреля издание «Подъем» попросило комментарий в районной администрации, то там оказались не в курсе ситуации. Представитель Минздрава Марий Эл Ольга Бирючева заявила изданию, что тоже ничего не знает и слишком занята, так как «слушает вебинар».

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Комментарии (7)

karbofos
Мда.
Зато мосты строим на полуострова!
VF812
Лошадь показательно наказать - на колбасу!
Brevnault
Бастрыкин взял дело под личный контроль. Лошадь задержана на 2 месяца.
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