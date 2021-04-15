Ученые оценили риск возникновения тромбов после вакцин Pfizer и Moderna

Учёные Оксфордского университета изучили возможность образования тромбов в связи с коронавирусом или вакцинацией от COVID-19. Они пришли к выводу, что Pfizer или Moderna в этом плане совсем немного безопаснее AstraZeneca. Об этом сообщает 15 апреля РИА Новости со ссылкой на исследование.

Прежде всего, риски образования церебрального венозного тромбоза гораздо выше у тех, кто переболел COVID-19. Из более 500 тысяч человек, переболевших коронавирусом и принявших участие в исследовании, он встречается в 39 случаях на миллион. У более 480 тысяч человек, получивших вакцину Pfizer или Moderna от COVID-19, образование тромбов в венах головного мозга может встречаться с вероятность в четыре случая на миллион. Тромбоз у привившихся вакциной AstraZeneca может произойти с вероятностью пять случаев на миллион после первой дозы вакцины.