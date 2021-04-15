FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +8
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Ученые оценили риск возникновения тромбов после вакцин Pfizer и Moderna

Риск тромбоза от коронавируса в 10 раз выше, чем после прививки Pfizer или Moderna

Учёные Оксфордского университета изучили возможность образования тромбов в связи с коронавирусом или вакцинацией от COVID-19. Они пришли к выводу, что Pfizer или Moderna в этом плане совсем немного безопаснее AstraZeneca. Об этом сообщает 15 апреля РИА Новости со ссылкой на исследование.

Прежде всего, риски образования церебрального венозного тромбоза гораздо выше у тех, кто переболел COVID-19. Из более 500 тысяч человек, переболевших коронавирусом и принявших участие в исследовании, он встречается в 39 случаях на миллион. У более 480 тысяч человек, получивших вакцину Pfizer или Moderna от COVID-19, образование тромбов в венах головного мозга может встречаться с вероятность в четыре случая на миллион. Тромбоз у привившихся вакциной AstraZeneca может произойти с вероятностью пять случаев на миллион после первой дозы вакцины.

Получается, что риск образования тромбов от коронавируса в 10 раз выше, чем после применения вакцины от Pfizer или Moderna, и в 8 раз выше, чем после применения вакцины AstraZeneca.

Однако учёные предупреждают, что пока нужно интерпретировать полученные результаты осторожно — исследователи продолжают сбор данных.

Предварительно, церебральный венозный тромбоз чаще возникает у переболевших коронавирусом, которые младше 30 лет, а риск образования тромбов из-за коронавируса — в 100 раз выше по сравнению с исходным состоянием.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

Piter Russo
Pfizer и Moderna у некоторых людей дают тяжелую аутоиммунную реакцию, которая несколько чаще встречается чем тромбоз, это стоило бы тоже исследовать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний