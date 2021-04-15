Три сотрудника посольства России в Польше объявлены персонами нон грата

Министерство иностранных дел Польши объявило нежелательным присутствие в республике трёх российских дипломатов.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве 15 апреля, посол России был вызван в МИД Польши, где ему вручили ноту о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве.

В качестве основание ведомство указало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса», а также «действия во вред Республике Польша».

Ранее МИД Польши также опубликовал заявление о том, что солидарен с США в решении ввести санкции против России в связи с кибератаками, якобы осуществленными Российской Федерацией с использованием систем и программного обеспечения Solar Winds. «Мы решительно выступаем за соблюдение государствами, частным сектором и отдельными лицами принципов ответственного поведения в киберпространстве», — отметили в министерстве.